Diniz tem conversa com o elenco e comanda primeiro treino pelo Corinthians

O técnico Fernando Diniz deu início ao trabalho à frente do Corinthians nesta terça-feira. Contratado para suceder Dorival Júnior, o treinador teve uma conversa com o elenco alvinegro e comandou o seu primeiro treino no CT Dr. Joaquim Grava.

Diniz foi apresentado aos jogadores pelo presidente Osmar Stabile e pelo executivo de futebol Marcelo Paz e partiu para o campo. Os trabalhos foram voltados ao jogo contra o Platense, marcado para esta quinta-feira, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores.

O treinador orientou uma atividade focada em troca de passes, transição e finalização. Em seguida, houve também duas atividades táticas, onde Diniz aproveitou para simular situações de jogo.

O Corinthians fecha a preparação para a partida nesta quarta-feira pela manhã. Diniz e o restante da delegação irão viajar para a Argentina no período da tarde. O confronto está agendado para as 21h (de Brasília) de quinta-feira, no Estádio Ciudad de Vicente López, em Buenos Aires.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

O Timão tem quatro desfalques certos para a estreia na competição continental: os lesionados Memphis Depay, Gui Negão, Kaio César e Hugo.

A equipe alvinegra entra em campo pressionada pela sequência de nove jogos sem vencer. Nos últimos dias, atletas foram cobrados por torcedores organizados na porta do CT.