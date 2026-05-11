Com vitória no Majestoso, Diniz quebra tabu contra Roger Machado

A vitória do Corinthians por 3 a 2 sobre o São Paulo, neste domingo, na Neo Química Arena, teve um significado especial para Fernando Diniz. Além de tirar o Timão da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o treinador corintiano encerrou um longo tabu pessoal diante de Roger Machado.

Até o clássico da 15ª rodada, Diniz nunca havia vencido Roger pela Série A do Brasileirão. O retrospecto favorecia amplamente o comandante são-paulino, que acumulava três vitórias e quatro empates contra o atual técnico do Corinthians na elite nacional.

O único triunfo de Fernando Diniz sobre Roger Machado havia acontecido em 2014, pela Série C do Campeonato Brasileiro, quando o Guaratinguetá venceu o Juventude por 2 a 0. Desde então, os treinadores se enfrentaram sete vezes na Série A, com vantagem total para Roger até o Majestoso deste domingo.

O tabu foi quebrado em um clássico movimentado e cheio de tensão na Neo Química Arena. O Corinthians abriu o placar com Raniele, sofreu o empate ainda no primeiro tempo, mas retomou o controle da partida na etapa final com gols de Matheuzinho e Breno Bidon. O São Paulo ainda descontou nos minutos finais, mas não evitou a derrota.

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O resultado também reforçou o bom momento de Fernando Diniz no comando alvinegro. O Corinthians chegou ao oitavo jogo de invencibilidade sob o treinador e deixou a zona de rebaixamento do Brasileirão, alcançando os 18 pontos.

Já Roger Machado perdeu a invencibilidade diante de Diniz na Série A e viu o São Paulo completar o quarto jogo consecutivo sem vitória na temporada.