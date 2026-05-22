Diniz quebra recorde na Libertadores em empate do Corinthians; confira

O técnico Fernando Diniz quebrou um recorde histórico na Copa Libertadores com o empate do Corinthians em 1 a 1 contra o Peñarol na noite da última quinta-feira, no Uruguai, pela quinta rodada da fase de grupos.
Com o resultado, Diniz se tornou o técnico com a maior série invicta da história da Copa Libertadores. O treinador do Timão já não sabe o que é perder há 19 partidas, com 12 vitórias e sete empates no recorte.
A última vez que o comandante foi derrotado em um jogo do torneio continental foi no dia 7 de julho de 2023, quando ainda treinava o Fluminense. Na oportunidade, o Tricolor carioca perdeu para o River Plate, por 2 a 0, ainda pela fase de grupos.
De lá para cá, Diniz acumulou somente resultados positivos, além, é claro, da conquista do próprio título da Libertadores com o Fluminense em 2023.
"Diniz histórico! Chegou à maior invencibilidade de um técnico em toda a CONMEBOL #Libertadores: 19 jogos (12V e 7E)", exaltou o perfil oficial da Libertadores nas redes sociais.
Pelo Fluminense, foram 14 jogos de invencibilidade, com nove vitórias e seis empates. Já pelo Corinthians, seu atual clube, Fernando Diniz soma cinco partidas, com três triunfos e dois empates.
Situação na Libertadores
Com o resultado, o Corinthians garantiu a liderança do Grupo E da Copa Libertadores. O Timão já não pode mais ser alcançado pelo Platense-ARG, adversário da última rodada. A equipe alvinegra ainda manteve a invencibilidade, chegando a três vitórias e dois empates, e permanecendo na ponta, com 11 pontos.
🔝🧠 Diniz histórico! Chegou à maior invencibilidade de um técnico em toda a CONMEBOL #Libertadores: 1️⃣9️⃣ jogos (12V e 7E).
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— CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) May 22, 2026
Próximos jogos do Corinthians
Corinthians x Atlético-MG (17ª rodada do Campeonato Brasileiro)
Data e horário: 24/05 (domingo), às 18h30 (de Brasília)
Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
Corinthians x Platense (sexta rodada da Copa Libertadores)
Data e horário: 27/05 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)