Diniz quebra recorde na Libertadores em empate do Corinthians; confira

O técnico Fernando Diniz quebrou um recorde histórico na Copa Libertadores com o empate do Corinthians em 1 a 1 contra o Peñarol na noite da última quinta-feira, no Uruguai, pela quinta rodada da fase de grupos.

Com o resultado, Diniz se tornou o técnico com a maior série invicta da história da Copa Libertadores. O treinador do Timão já não sabe o que é perder há 19 partidas, com 12 vitórias e sete empates no recorte.

A última vez que o comandante foi derrotado em um jogo do torneio continental foi no dia 7 de julho de 2023, quando ainda treinava o Fluminense. Na oportunidade, o Tricolor carioca perdeu para o River Plate, por 2 a 0, ainda pela fase de grupos.

De lá para cá, Diniz acumulou somente resultados positivos, além, é claro, da conquista do próprio título da Libertadores com o Fluminense em 2023.

"Diniz histórico! Chegou à maior invencibilidade de um técnico em toda a CONMEBOL #Libertadores: 19 jogos (12V e 7E)", exaltou o perfil oficial da Libertadores nas redes sociais.

Pelo Fluminense, foram 14 jogos de invencibilidade, com nove vitórias e seis empates. Já pelo Corinthians, seu atual clube, Fernando Diniz soma cinco partidas, com três triunfos e dois empates.

Situação na Libertadores

Com o resultado, o Corinthians garantiu a liderança do Grupo E da Copa Libertadores. O Timão já não pode mais ser alcançado pelo Platense-ARG, adversário da última rodada. A equipe alvinegra ainda manteve a invencibilidade, chegando a três vitórias e dois empates, e permanecendo na ponta, com 11 pontos.

🔝🧠 Diniz histórico! Chegou à maior invencibilidade de um técnico em toda a CONMEBOL #Libertadores: 1️⃣9️⃣ jogos (12V e 7E). 🇧🇷🏆 @FluminenseFC 🤝 @Corinthians pic.twitter.com/TnHkRvSyvz — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) May 22, 2026

Próximos jogos do Corinthians

Corinthians x Atlético-MG (17ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 24/05 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Corinthians x Platense (sexta rodada da Copa Libertadores)

Data e horário: 27/05 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)