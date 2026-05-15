Diniz explica força máxima do Corinthians e elogia Yuri Alberto: "Foi um prêmio"

O técnico Fernando Diniz explicou a decisão de utilizar força máxima na vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Barra, nesta quinta-feira, na Neo Química Arena, pela partida de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Após a classificação alvinegra às oitavas de final, o treinador também destacou o desempenho de Yuri Alberto, autor do gol decisivo da noite.

Segundo Diniz, o Corinthians tratava o confronto como perigoso, mesmo após a vitória no jogo de ida, em Santa Catarina.

“O jogo para mim seria difícil e perigoso como foi. Ganhamos por 1 a 0. É o atual campeão catarinense, é um time organizado, tem tudo para ter uma ascensão rápida no futebol brasileiro”, afirmou.

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O treinador ainda citou as dificuldades encontradas por outras equipes tradicionais na competição para valorizar a classificação do Timão.

“Hoje, o Bahia está fora, Athletico-PR passou nos pênaltis, Fluminense sofreu e Atlético-MG quase ficou de fora. Internamente, escolhemos usar o time completo. A estratégia não mudaria, fizemos o que devíamos fazer”, completou.

"Prêmio" de Yuri Alberto

O gol da classificação foi marcado por Yuri Alberto aos 38 minutos do segundo tempo. O atacante encerrou um jejum de nove partidas sem balançar as redes e recebeu elogios do comandante corintiano após a partida.

YURI ALBERTO! ⚽ O gol do nosso camisa 9️⃣ que sacramentou a classificação do Todo Poderoso Timão! 🖤🤍#VaiCorinthians pic.twitter.com/SWlpVJ04WI — Corinthians (@Corinthians) May 15, 2026



“Muito bom o Yuri marcar como um prêmio, foi muito importante. Ele não estava jogando sem confiança, estava jogando bem. Foi um prêmio pelo esforço dele por todos os jogos. Espero que ele volte a marcar com mais frequência”, declarou Diniz.

O treinador também comentou sobre a evolução coletiva da equipe e destacou a dedicação física exigida pelo novo modelo de jogo. Durante a entrevista, Diniz ainda elogiou Jesse Lingard, titular mais uma vez no ataque alvinegro.

“Lingard e eu estamos nos conectando rapidamente. Ele tem muito talento e está voltando a ganhar sua melhor forma de espírito. Tecnicamente, ele é muito acima da média”, afirmou.

Com a vitória, o Corinthians avançou às oitavas de final da Copa do Brasil com placar agregado de 2 a 0 sobre o Barra. Agora, o Timão aguarda o sorteio da CBF para conhecer o próximo adversário na competição.