Diniz encara primeiro clássico contra Abel e quer recuperar força do Corinthians em casa

Após uma estreia com vitória na Libertadores, o técnico Fernando Diniz terá outro desafio de peso já no segundo compromisso à frente do Corinthians. O Timão recebe o Palmeiras neste domingo, às 18h30 (de Brasília), em casa, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Se a missão de Diniz era recolocar o caminho o Corinthians no caminho das vitórias, agora o desafio é recuperar a força da equipe alvinegra no que sempre foi sua fortaleza: a Neo Química Arena.

Desde a última temporada, o Corinthians tem oscilado ao atuar como mandante, e a Arena deixou de ser um palco temido pelos rivais. Os números em 2026 também não são animadores, com três vitórias, quatro derrotas e dois empates, o que representa um aproveitamento de 40,7%, com 11 gols marcados e oito sofridos.

A primeira aspas pós-jogo do novo comandante do Timão!🎙️ Com a palavra, Fernando Diniz! 💬#VaiCorinthians pic.twitter.com/HPliSxQSNi — Corinthians (@Corinthians) April 10, 2026

Já são três jogos consecutivos sem vitória no estádio alvinegro, com derrotas para Coritiba e Internacional e um empate contra o Flamengo. Após o duelo contra o Inter, inclusive, torcedores protestaram e xingaram o elenco. A insatisfação da torcida antes da vitória na Libertadores era crescente.

"O mais importante é o time se reconectar com a torcida, porque essa combinação é que vai fazer o Corinthians ficar muito forte. É respeitar a chateação do torcedor, que é justificável, e o torcedor também pode ter certeza que os jogadores trabalham muito e são muito dedicados. Às vezes, as coisas não acontecem por motivos diversos, mas os jogadores estão se entregando ao máximo para que as vitórias voltem a acontecer de maneira pungente", afirmou o treinador na quinta-feira.

Retrospecto de Diniz contra Abel

O Derby, portanto, se apresenta como o cenário perfeito para o Corinthians dar uma demonstração de força dentro de casa na atual temporada. Para isso, porém, Fernando Diniz precisará superar os números negativos na carreira contra o Palmeiras do técnico Abel Ferreira.

Em seis jogos contra o Verdão do treinador português, Diniz possui apenas uma vitória, que aconteceu ainda em 2023. O técnico corintiano amarga três derrotas e outros dois empates contra Abel Ferreira, totalizando um aproveitamento de 27,7%. Foram apenas cinco gols marcados e nove sofridos.

No último encontro entre os técnicos, Abel Ferreira levou a melhor na vitória do Palmeiras por 3 a 0 sobre o Vasco, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

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Como chegam as equipes?

No Campeonato Brasileiro, Corinthians e Palmeiras vivem cenários opostos. O Timão quebrou um jejum de nove jogos com a vitória na Libertadores, mas não vence há sete rodadas na Série A e está perto da zona de rebaixamento. A equipe alvinegra figura na 16ª colocação, com 10 pontos.

Do outro lado, o Palmeiras lidera o torneio e vive um grande momento, vindo de cinco vitórias consecutivas no torneio, além de um empate fora de casa na estreia da Libertadores. O Verdão ocupa o primeiro posto, com 25 pontos, cinco a mais que o São Paulo, segundo colocado.

"É um jogo extremamente tradicional e o Palmeiras vive um momento muito bom, está na liderança do campeonato. Mas é um jogo que vamos encarar como tem que ser encarado, como um jogo decisivo, como uma final, como sempre é encarado quando jogam Corinthians e Palmeiras", projetou Diniz.

Este será o segundo Derby da temporada. Na primeira e única ocasião até o momento, o Palmeiras foi à Neo Química Arena na primeira fase do Paulistão deste ano e venceu o Corinthians, por 1 a 0, graças a um gol de Flaco López.

Próximos jogos do Corinthians

Corinthians x Palmeiras (11ª rodada do Brasileirão)

Data e horário: 12/04 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Corinthians x Santa Fé-COL (segunda rodada da Libertadores)

Data e horário: 15/04 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)