Diniz celebra chegada ao Corinthians e não se intimida com pressão: "Me sinto acolhido"

Fernando Diniz foi apresentado como treinador do Corinthians nesta terça-feira, em entrevista coletiva realizada no CT Dr. Joaquim Grava. O técnico, que já passou pelo clube como jogador, celebrou o acerto com o Timão após algumas negociações frustradas e não se intimida com a pressão externa pela má fase da equipe.

"É uma imensa alegria estar aqui. Nasci em Minas Gerais, vim com nove meses para São Paulo. Sempre morei na periferia da Zona Leste. Depois que casei, sempre morei no Tatuapé. Toda a minha carreira como treinador foi uma preparação para chegar nesse momento. Sei do desafio que é treinar o Corinthians. Já estive perto de treinar o clube outras vezes, mas acho que esse é o momento que estou mais preparado. Já joguei aqui, participei de um time vencedor em 1997. Para mim, é uma grande alegria. Estou muito motivado", disse o comandante.

"É super normal [pressão] para uma torcida do tamanho do Corinthians. Os jogadores têm que aprender a jogar no Corinthians e eu tenho que aprender a ser treinador do Corinthians. Temos que tirar alguma coisa de positivo e trazer vitória. Ganhar jogo é a única forma de acalmar o nosso torcedor", acrescentou.

Apesar da repercussão negativa nas redes, Diniz se sente acolhido pelo Corinthians. Ele entende que o seu perfil é compatível com o clube e crê que o trabalho "tem tudo para dar certo".

"Me sinto acolhido, motivado. Vejo muita gente empolgada. Tenho uma combinação com o Corinthians, pela minha maneira inquieta, pela coragem de fazer as coisas. Temos tudo para dar certo. O Tite foi muito rejeitado, lembram como isso estava depois da eliminação para o Tolima? A torcida está na dela e temos que estar na nossa. Trabalho internamente para fazer o melhor e ganhar jogos, além de levantar taça, se possível", comentou.

Pilares de Diniz

Diniz revelou os pilares de seu trabalho dos quais ele não abre mão: vontade, solidariedade e coragem para jogar. Ele disse que costuma se adaptar ao elenco que possui em mãos e pretende colocar os melhores jogadores em campo, independente do plano tático.

"Sempre vou me adaptando aos elencos. A minha ideia é sempre colocar os melhores jogadores em campo. O importante é ter jogadores com confiança, coragem. Eles vão me dizendo como montar o time, tanto para atacar quanto para marcar", explicou.

"As principais características dos times que dirijo é ter muita vontade, coragem e ser solidário. Isso não pode faltar. O resto vamos fazendo aos poucos. Nenhuma tática vai superar a vontade. Temos que pulsar coragem desde o começo. É um time que há dois meses atrás estava ganhando e tudo mudou. Não desaprenderam a jogar, tem muito potencial no time que temos que resgatar", completou.

Mentalidade campeã

Diniz planeja implementar no elenco do Corinthians uma mentalidade campeã. O treinador quer deixar para trás os títulos que foram conquistados nos últimos meses para resgatar a conexão do time com a torcida.

"Todo dia é dia de disputar título. Isso faz parte de mim, do que eu penso sobre a vida. A gente não ganha o título na final, ganha hoje, amanhã. Isso eu fiz no Fluminense e comecei hoje aqui. O Corinthians precisa pensar em título todos os dias. É um privilégio estar aqui. É um clube gigantesco, uma torcida que dispensa comentários. Temos que trabalhar para ser um time que corresponda ao tamanho da torcida. Esse é o nosso maior desafio. Temos que aprender com a torcida a ser parecido com ela", finalizou.

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O Corinthians decidiu demitir Dorival Júnior após a derrota para o Internacional, na noite do último domingo, na Neo Química Arena. Campeão da Copa do Brasil e da Supercopa, o experiente treinador não resistiu à sequência de nove jogos sem vitória.

Fernando Diniz, por sua vez, estava livre no mercado desde a saída do Vasco, em fevereiro deste ano. O comandante também soma passagens por Votoraty, Botafogo-SP, Paulista, Atlético Sorocaba, Guaratinguetá, Paraná, Oeste, Osasco Audax, Athletico-PR, São Paulo, Santos, Fluminense e Cruzeiro. Foram sete títulos ao longo da carreira, dentre eles, a Libertadores de 2023.

O primeiro desafio do técnico à frente do Corinthians será nesta quinta-feira. O Timão enfrenta o Platense a partir das 21h (de Brasília), no Estádio Ciudad de Vicente López, em Buenos Aires, pela estreia na fase de grupos da Libertadores.