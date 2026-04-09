Diniz aposta em jovem atacante para estreia do Corinthians na Libertadores; veja escalações

O Corinthians está definido pelo técnico Fernando Diniz para a estreia na fase de grupos da Libertadores, contra o Platense, nesta quinta-feira. A principal novidade na equipe titular é o jovem atacante Kayke.

Escalação do Corinthians

A escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kayke e Yuri Alberto.

Desfalques: Tchoca (incômodo no púbis), Memphis Depay (lesão na coxa direita), Gui Negão (estiramento na coxa direita), Kaio César (problema na coxa direita), Charles (lesão no calcanhar direito), Pedro Milans (entorse no tornozelo esquerdo) e Hugo (cirurgia no joelho direito).

Escalação do Platense

O Platense, por sua vez, vai a campo com: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta e Tomás Silva; Pablo Ferreira, Maximiliano Amarfil e Franco Zapiola; Guido Mainero, Augusto Lotti e Gonzalo Lencina.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Como chegam as equipes?

Em jejum, o Corinthians chega pressionado para a partida. O time não vence há nove jogos e recebeu cobranças de torcedores organizados nos últimos dias.

A equipe alvinegra, porém, vive a expectativa de dar a volta por cima sob o comando de Fernando Diniz. O técnico, que irá fazer sua estreia à frente da equipe, chega para suceder Dorival Júnior, demitido após a derrota de 1 a 0 para o Internacional, no último domingo, na Neo Química Arena.

O Platense também não vive um bom momento. O time está há seis partidas sem ganhar e ocupa o décimo lugar do Grupo A do Campeonato Argentino. A equipe vem de um empate sem gols com o Lanús, fora de casa.

A bola rola a partir das 21h (de Brasília) no gramado do Estádio Ciudad de Vicente López, em Buenos Aires.