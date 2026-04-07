Diniz aparece no BID e pode estrear pelo Corinthians contra o Platense

Novo técnico do Corinthians, Fernando Diniz foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça-feira. Com isso, ele está livre para comandar o Timão nesta quinta-feira, contra o Platense, pela estreia na fase de grupos da Libertadores.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

O Corinthians já havia definido que Diniz viajaria com a delegação mesmo que ele não estivesse regularizado. Caso não houvesse tempo hábil de registrar o treinador, outro membro da comissão técnica comandaria a equipe à beira do gramado.

Devidamente registrado, Diniz foi apresentado nesta terça e dirigiu o seu primeiro treino no CT Dr. Joaquim Grava. Ele chega para suceder Dorival Júnior, demitido depois da derrota para o Internacional, no último domingo, na Neo Química Arena.

O novo treinador terá a missão de reverter a má fase do Corinthians em campo. A equipe não vence há nove jogos e recebeu cobranças de torcedores organizados na porta do CT nos últimos dias.

O Timão enfrenta o Platense nesta quinta-feira, às 21h, no Estádio Ciudad de Vicente López, em Buenos Aires, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores.