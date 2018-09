Díaz é relacionado pela primeira vez e fica no banco contra o Flamengo

O atacante Sérgio Díaz foi relacionado pela primeira vez para uma partida oficial do Corinthians e estará no banco de reservas na partida contra o Flamengo, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no estádio do Maracanã, válida como ida da semifinal da Copa do Brasil. Ele foi incluído pelo técnico Jair Ventura na lista liberada para a imprensa após o treinamento desta terça-feira e viaja com o elenco agora à noite.

Contratado ainda em julho e inscrito às pressas na competição, o jogador estava sendo preparado justamente para esse duelo, retomando sua melhor condição física. Sem atuar desde novembro do ano passado, quando sofreu uma grave lesão no ligamento do joelho esquerdo, ele mostrou boa evolução durante a última semana e foi liberado para ao menos ficar como opção a Jair no Rio de Janeiro.

Além do jogador, outra novidade fica pela presença do lateral esquerdo Carlos. Convocado para a Seleção sub-20, que realizou amistosos no México, o jovem canhoto retorna ao Brasil nesta quarta-feira e será encaminhado para a capital fluminense, tornando-se opção caso Danilo Avelar não aguente o ritmo da partida. Emerson Sheik também volta a ficar à disposição.

As ausências ficam pelo lateral direito Mantuan, em recuperação de uma contusão muscular na coxa direita, e o volante Renê Júnior, que só retorna no ano que vem. Pedro Henrique, apto a jogar após um problema no joelho direito, fica no banco de reservas como alternativa para Léo Santos.

Veja abaixo os 23 jogadores relacionados:

Goleiros: Cássio e Walter

Laterais: Fagner, Danilo Avelar e Carlos

Zagueiros: Henrique, Léo Santos, Marllon e Pedro Henrique

Volantes: Douglas, Gabriel, Ralf e Paulo Roberto

Meias: Araos, Jadson, Mateus Vital e Pedrinho

Atacantes: Clayson, Danilo, Díaz, Jonathas, Romero e Sheik