Dependência? Pedrinho não relaciona tropeços do Corinthians com sua ausência

Pedrinho vive sua melhor fase técnica na equipe profissional do Corinthians e, de acordo com os números, o time tem dificuldade para alcançar resultados positivos em sua ausência. No entanto, para o meia, não há relação entre o desempenho do Alvinegro e sua presença em campo.

Em entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira, o jogador negou que exista uma “Pedrinhodependência”, garantindo que confia na capacidade de seus substitutos no elenco.

“Acabei vendo números, mas creio que todo jogador acaba sendo importante. Não acredito que exista uma Pedrinho dependência. Infelizmente, as vitórias não vieram enquanto eu não estava, mas o elenco é de muita qualidade e independentemente de mim vai sempre em busca da vitória”, afirmou o meia.

Até o momento, o Corinthians ainda não venceu em partidas nas quais Pedrinho não esteve em campo. Em oito jogos, foram seis empates e duas derrotas, um aproveitamento equivalente a 25% dos pontos disputados. Por outro lado, com o camisa 28 atuando, o Timão jogou 25 partidas, tendo vencido 12 confrontos, empatado oito vezes e perdido outras cinco, um aproveitamento de 59%.

Desde que Dyego Coelho assumiu o comando interino do Corinthians, Pedrinho passou a atuar como meia centralizado, posição na qual se sente mais confortável. No último jogo, contra o Internacional, o jogador foi desfalque, já que estava servindo a Seleção Olímpica. Nesta temporada, o camisa 38 atuou 54 jogos pelo Timão e marcou sete gols.

Com o empate do último domingo, o Corinthians chegou a 50 pontos, na oitava colocação do Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, a equipe terá pela frente o Botafogo, no domingo, às 18h, no Engenhão.