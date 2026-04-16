Decisivo, Gustavo Henrique valoriza vitória do Corinthians e brinca sobre gol: "Não sei bem como fiz"

O zagueiro Gustavo Henrique foi um dos protagonistas do Corinthians na vitória por 2 a 0 sobre o Santa Fe-COL na noite desta quarta-feira, na Neo Química Arena, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O defensor brilhou no segundo tempo ao balançar as redes e fechar o triunfo alvinegro, que foi muito valorizado pelo capitão.

Com o resultado, o Corinthians manteve 100% de aproveitamento na Libertadores, com duas vitórias em dois jogos sob o comando de Diniz. O Timão chegou aos seis pontos, se isolou na liderança do Grupo E e ainda encerrou um jejum de vitórias na Arena, que já durava mais de dois meses.

"[Libertadores] é sempre no detalhe. No primeiro tempo, eles conseguiram marcar muito bem nosso time, mas mesmo assim tentamos propor nosso estilo de jogo. Até agora, dois jogos e duas vitórias. É continuar com os pés no chão, seguir o trabalho do nosso professor. Estamos tentando entender o que ele pede a cada dia para melhorar e dar alegria ao nosso torcedor", disse em entrevista à TV Globo.

Gustavo Henrique também explicou o lance do gol e revelou conversa com Garro antes da cobrança de falta. A intenção do zagueiro era ao menos dar a assistência com o cruzamento na primeira trave, mas o camisa 13 conseguiu acertar uma espécie de voleio e acertou o ângulo direito, sem chances para o goleiro Mosquera.

"Eu falei para o Garro que eu estaria na primeira trave e tentaria fazer o giro para tentar fazer pelo menos a assistência, mas a bola veio ali, eu não sei muito bem como eu fiz. Escorreguei um pouco ali, a bola bateu na minha canela, mas fui feliz e pude ajudar a equipe", celebrou o jogador.

Agora, o Corinthians do capitão Gustavo Henrique volta a campo neste sábado para enfrentar o Vitória. A bola rola a partir das 20h (de Brasília), no Barradão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Próximos jogos do Corinthians

Vitória x Corinthians (12ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 18/04 (sábado), às 20h (de Brasília)

Local: Barradão, em Salvador (BA)

Barra-SC x Corinthians (jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 21/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Ressacada, em Florianópolis (SC)