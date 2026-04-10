De volta ao Corinthians, Memphis registra tratamento de lesão no CT

O atacante Memphis Depay publicou, nesta sexta-feira, imagens do processo de recuperação de uma lesão muscular no Corinthians. O holandês trata um estiramento de grau 2 no músculo anterior da coxa direita, sofrido no último dia 22 de março, contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro.

"Sem crescimento e progresso contínuos, palavras como melhoria, realização e sucesso não têm significado", escreveu o camisa 10 na legenda da publicação.

Nas fotos divulgadas nas redes sociais, Memphis aparece realizando atividades leves na piscina e na parte interna do CT Dr. Joaquim Grava. O processo de recuperação do holandês tem sido acompanhado de perto pelos fisioterapeutas do Corinthians.

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Memphis teve a lesão constatada no último dia 23 de março. Mesmo assim, ele viajou à Holanda e iniciou tratamento junto aos médicos da seleção neerlandesa. Ele voltou ao Brasil no último sábado (04) e deu sequência ao processo de recuperação com os profissionais do clube.

Como de costume, o Corinthians não divulgou prazo de recuperação para o atleta. No entanto, o camisa 10 é baixa certa para o clássico contra o Palmeiras, agendado para este domingo.

Na atual temporada, Memphis soma 12 partidas com a camisa do Corinthians e contribuiu com um gol e uma assistência.

Próximos jogos do Corinthians

Corinthians x Palmeiras (11ª rodada do Brasileirão)

Data e horário: 12/04 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Corinthians x Santa Fé-COL (segunda rodada da Libertadores)

Data e horário: 15/04 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)