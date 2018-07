Rodriguinho segura emoção e já projeta retorno ao Corinthians

A caminho do Pyramids, Rodriguinho se despediu do Corinthians no clássico diante do São Paulo, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Logo após a partida disputada no Estádio do Morumbi durante a noite deste sábado, o meio-campista precisou conter a emoção e já projetou seu retorno ao clube.

“Tentei aproveitar ao máximo todos os últimos momentos. Não os últimos momentos, porque, se Deus quiser, pretendo voltar”, disse Rodriguinho. “Eu estava muito preparado para jogar, focado, mas foi uma sensação diferente da que estou acostumado”, descreveu, sem esconder que o lado econômico foi decisivo na transferência para o Egito.

“É um mercado novo que está se abrindo, tanto que alguns brasileiros já estão lá. Realmente, a parte financeira pesa bastante. Não tem jeito. É a independência da minha família. Então, vou encarar esse novo desafio”, confirmou o atleta.

Um dos principais jogadores do Corinthians nas últimas temporadas, Rodriguinho sai com com 35 gols em 175 partidas, além de 23 assistências. Antes com vínculo até o fim de 2019, o meio-campista conquistou o Campeonato Brasileiro (2015 e 2017) e o Campeonato Paulista (2017 e 2018).

“A parte mais difícil é ter que se despedir dos companheiros, ter que deixar um clube que eu amo”, afirmou o meio-campista de 30 anos de idade. “Estão vendo que estou falando até meio pausado para tentar segurar a emoção”, declarou, com a voz embargada.

Rodriguinho lamentou a impossibilidade de disputar uma última partida diante da torcida em Itaquera, mas agradeceu publicamente pelo apoio nos últimos anos. Nesta segunda-feira, antes de rumar para o Pyramids, o meia prometeu se despedir dos profissionais do clube.

“Meu sentimento é de dever cumprido por ter feito o máximo. Feliz por ter deixado títulos e meu nome, junto com os dos companheiros, na história no clube. É uma alegria e satisfação imensa. Vai ficar a saudade de poder voltar um dia e representar. Vou levar o Corinthians para sempre e ficar na torcida”, prometeu.

