Corinthians já fala em busca do G6: “Com três vitórias vamos lá para cima”

O meia Danilo foi peça fundamental na vitória do Corinthians por 2 a 1 sobre o Bahia, aliviando o clube na luta contra o rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro, mas acredita que o Alvinegro pode pensar em coisas maiores na competição. De acordo com o armador, o elenco precisa estar atento à possibilidade de, caso a boa fase se instale no Parque São Jorge, buscar uma vaga na Copa Libertadores da América.

“É fundamental pensar jogo a jogo, se ganharmos três jogos já vamos lá para cima, tudo pode acontecer. Tem que pensar em nós e buscar essa vitória”, comentou o jogador, que relatou ter sido esse o espírito dos jogadores na conversa realizada ainda no vestiário da Arena, após o triunfo frente aos baianos.

“Após o jogo a gente já conversou sobre isso de pensar grande, não pensar só de se livrar do rebaixamento. Pensar grande mesmo. Esse é o nosso pensamento, não só pelo treinador, mas pela gente também e pelo clube. Esse jogo era fundamental para a gente, tinha que ganhar de qualquer jeito. Pensar jogo a jogo e o próximo é o Botafogo”, continuou o armador.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Com 39 pontos conquistados, cinco pontos acima do Z4, o Timão está sete abaixo do Atlético-MG, primeiro time atualmente classificado para a Libertadores da América. Ainda existe a possibilidade de a zona de classificados se estender caso Palmeiras ou Grêmio vençam o torneio continental, deixando uma vaga para o sétimo colocado.

“Difícil falar. Tem que pensar jogo a jogo, tivemos uma vitória muito importante e agora tem o Botafogo lá. Tem que ir preparado para isso. Semana inteira para trabalhar, acertar os últimos detalhes e buscar os resultados”, observou, crente de que será uma disputa árdua pelos três pontos no Engenhão.

“Vai ser um jogo difícil, aberto, duas equipes buscando o resultado. Temos que ir para lá e superá-los. Pensar jogo a jogo, jogar de igual para igual em busca da vitória”, concluiu Danilo.