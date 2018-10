Danilo assegura outro ano na carreira e busca décima temporada no Corinthians

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O meia Danilo vive dias de felicidade após fazer os dois gols do Corinthians sobre o Bahia, na noite do último sábado, assegurando a vitória alvinegra na Arena. Aos 39 anos, o atleta voltou a marcar, algo que não fazia desde 2016, e agora já vislumbra uma renovação por mais um ano com o clube. Um vínculo que levaria o camisa 20 a completar a décima temporada defendendo a camisa corintiana.

“Com certeza, se eu fosse escolher, encerraria a carreira aqui”, comentou o jogador, que exaltou o tempo passado no Timão e o carinho conquistado com a torcida, que o aplaude sempre que seu nome aparece no telão. Para ele, no entanto, ainda há muitas coisas a conversar.

“São nove anos aqui, me sinto em casa, gosto de todo mundo, mas as coisas não dependem de mim. Vou jogar no ano que vem, espero que seja aqui”, assegurou o armador, que possui vínculo até o dia 31 de dezembro e agrada o técnico Jair Ventura pela capacidade de servir como exemplo aos mais jovens.

Em entrevista concedida à Gazeta Esportiva, no começo do mês, o treinador já havia deixado claro o quanto considera positiva essa influência no grupo. “O Sheik já falou que vai aposentar, o Danilo ainda pode dar mais para a gente, acho isso importante. São jogadores importantes pata os jovens, que dão exemplo, que acabam dando uma orientação dentro do campo”, avaliou Jair, relembrando que já vai perder Sheik em dezembro.

À espera dessa definição, Danilo admitiu que às vezes “fica bravo” por não ser tão utilizado. Ele, por exemplo, tem menos jogos do que o chileno Ángelo Araos, contratado no final de julho e pedido incessante da torcida por causa da falta de oportunidades. “Mas tem que respeitar a hierarquia”, assegurou Danilo, animado com a demonstração de bom futebol frente aos baianos.

“Vejo que ainda jogo o ano que vem, mas, a princípio, estou pensando em terminar bem o ano, ter mais chance, tempo para jogar. Estou louco para jogar, é muito tempo sem jogar e eu sempre joguei em todos os clubes que passei. Me encontro 100% fisicamente. É só usufruir”, concluiu.