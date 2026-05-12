Cuiabá x Corinthians: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileiro sub-20

Pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20, o Corinthians visita o Cuiabá nesta quarta-feira. O duelo está marcado para as 16h (de Brasília), no CT Manoel Dresch, em Mato Grosso.

Onde assistir

O jogo será transmitido pelo YouTube, no canal do Cuiabá.

Posições na tabela

Cuiabá - 8 pontos em 10 jogos - 8 º lugar

lugar Corinthians - 15 pontos em 10 jogos - 17 º lugar

Prováveis escalações

Cuiabá: Pedro Mello, Oscar, Gustavo Ferreira, Marcão, Lucas Silva, Thiago Mendes, Pedro Colen, Caio Rafael, Aiyran, Nathan Cruz, Lázaro

Técnico: Anderson Leal

Corinthians: Matheus Corrêa, Pellegrin, Levy Dias , João Disaró, Victor Dourado, Caraguá, Christian Oliveira, Guilherme Pires, Luiz Fernando, Nícollas, Gustavo Henrique

Técnico: William Batista

Arbitragem