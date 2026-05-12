Cuiabá x Corinthians: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileiro sub-20

Pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20, o Corinthians visita o Cuiabá nesta quarta-feira. O duelo está marcado para as 16h (de Brasília), no CT Manoel Dresch, em Mato Grosso.
Onde assistir
O jogo será transmitido pelo YouTube, no canal do Cuiabá.
Posições na tabela
- Cuiabá - 8 pontos em 10 jogos - 8º lugar
- Corinthians - 15 pontos em 10 jogos - 17º lugar
Prováveis escalações
Cuiabá: Pedro Mello, Oscar, Gustavo Ferreira, Marcão, Lucas Silva, Thiago Mendes, Pedro Colen, Caio Rafael, Aiyran, Nathan Cruz, Lázaro
Técnico: Anderson Leal
Corinthians: Matheus Corrêa, Pellegrin, Levy Dias , João Disaró, Victor Dourado, Caraguá, Christian Oliveira, Guilherme Pires, Luiz Fernando, Nícollas, Gustavo Henrique
Técnico: William Batista
Arbitragem
- Árbitro: Luccas Cardoso Galdi
- Assistentes: Rafael Virgilio Peiter e Eduardo Teodoro Rodrigues