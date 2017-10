Corintianos mantêm otimismo por título: “Vamos ganhar essa p…”

Os jogadores do Corinthians trataram de minimizar os efeitos da derrota por 1 a 0 para a Ponte Preta, neste domingo, em Campinas, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pregando tranquilidade, os atletas mantiveram o otimismo em relação ao título nacional.

“Fomos melhores, mas o Aranha estava inspirado. Agora vamos nos fechar e ganhar essa porra”, bradou o atacante Clayson, bastante exaltado na saída do campo.

O volante Gabriel acompanhou o discurso do colega. “É ficar de cabeça erguida, porque somos líderes do campeonato. Tem muita coisa para acontecer. Nos momentos bons e ruins a equipe está fechada para ser campeã”, garantiu.

Com o revés, o terceiro nos últimos quatro jogos, o Corinthians (59) pode ver o vice-líder Palmeiras (53) reduzir a diferença para apenas três pontos ao final da rodada – o time alviverde enfrenta o Cruzeiro, nesta segunda-feira, no Palestra Itália. No pior dos cenários, o clube de Parque São Jorge perderá a primeira colocação caso seja derrotado no Derby do próximo domingo, em Itaquera.

“Precisamos ter tranquilidade em momentos como esse. O Corinthians é uma equipe gigantesca, com uma torcida que cobra, estão no seu direito. Tivemos uma queda de rendimento. Precisamos voltar a ter essa tranquilidade de antes”, ressaltou o zagueiro Pablo.

O técnico Fábio Carille também procurou demonstrar serenidade no momento mais delicado do Corinthians na competição. “Nunca vi ninguém perder a cabeça e dar resultado. Tem que dar moral para o grupo e se manter trabalhando. Tem que ter equilíbrio para deixar a equipe equilibrada também”, explicou.