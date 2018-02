Corintianos lamentam queda no segundo tempo em Santo André

O Corinthians sofreu sua segunda derrota no Campeonato Paulista durante a noite desta sexta-feira. No Estádio Bruno José Daniel, dominado na etapa complementar, o time do técnico Fabio Carille acabou derrotado por 2 a 1 pelo Santo André, de virada.

O Corinthians foi melhor na metade inicial e conseguiu inaugurar o marcador por meio de Rodriguinho após passe de Clayson. No segundo tempo, o time da casa empatou em um chute de fora da área do ex-palmeirense Tinga e virou com uma cabeçada de Lincom.

“Realmente, foram dois tempos muito distintos. No primeiro, conseguimos trabalhar bem e sofrer pouco. No segundo, foi o contrário. Erramos muito, demos oportunidades ao adversário e eles fizeram os gols para virar o jogo. Temos que tentar minimizar esses erros e procurar jogar os dois tempos da mesma forma”, disse Rodriguinho ao Sportv.

O meia, autor do gol corintiano, reconheceu que o time se comportou de maneira inadequada após começar em vantagem diante do Santo André. “(Saindo na frente) teríamos mais espaço para jogar. Infelizmente, não conseguimos aproveitar. Cedemos muito a posse para eles e não conseguimos controlar o jogo”, comentou.

Com o placar em 1 a 1, Fabio Carille promoveu a entrada de Lucca na vaga de Romero. Questionado sobre o que deu errado no confronto com o Santo André, o substituto do paraguaio adotou postura diplomática, mas também citou a queda de rendimento sofrida pelo Corinthians no segundo tempo.

“É difícil chegar aqui e apontar um erro. Erramos todo o mundo. Quando ganha, ganha todo o mundo. A equipe deles no segundo tempo foi superior e venceu a partida. Eles voltaram mais agressivos, conseguiram neutralizar a gente e foram competentes nas finalizações”, analisou Lucca.

Com 12 pontos ganhos, o Corinthians permanece na liderança do Grupo A do Campeonato Paulista. Pela sétima rodada do torneio estadual, às 21h45 (de Brasília) da próxima quarta-feira, o time defendido por Rodriguinho e Lucca volta a campo para enfrentar o São Bento, no estádio de Itaquera.