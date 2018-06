Corintiano Romero vibra ao reencontrar irmão gêmeo: “Abençoados”

Baixa no Corinthians nesta reta final antes da parada do Brasileirão, o atacante Romero vive momentos de emoção em sua passagem pela seleção do Paraguai. O atleta fez questão de registrar o reencontro com o irmão gêmeo, Óscar Romero, que atualmente está bem longe da América do Sul – ele defende o Shanghai Greenland Shenhua, no futebol chinês. “Abençoados”, descreveu em suas redes sociais.

O Paraguai entra em campo nesta terça-feira em amistoso contra o Japão, uma das seleções confirmadas na Copa do Mundo da Rússia. A partida está marcada para a cidade de Viena, na Áustria. Em função disso, o corintiano Romero perdeu o jogo contra o Vitória, no final de semana, e também será desfalque no compromisso contra o Bahia.