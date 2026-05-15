Corinthians x Vasco: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileiro sub-20

A equipe sub-20 do Corinthians volta a campo neste sábado, às 15h (de Brasília), quando enfrenta o Vasco, no Parque São Jorge (SP). O duelo é válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria.

Onde assistir?

Streaming: UOL (grátis).

Situação na tabela

São Paulo - 18 pontos em 11 jogos - 7º lugar

Vasco - 25 pontos em 11 jogos - 2º lugar

Prováveis escalações

Corinthians:Matheus Corrêa; João Vitor, Iago Machado, Lorenzo Ricardo e Guilherme Pellegrin; Bahia, Guilherme e Victor Dourado; Luiz Fernando, Guilherme Pires e Nicollas

Técnico: William Batista

Vasco: Philippe Gabriel; Alison, Breno Sales, Bruno André e Lucas; Gustavo, Samuel, Zuccarello e Luiz Carlos; Gabriel Medina e Andrey Fernandes

Técnico: Matheus Curopos

Arbitragem

Árbitro: Gustavo Alencar Rodrigues (SP)

Assistentes: Denis Matheus Afonso Ferreira (SP) e Henrique Perinelli Oliveira (SP)

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