Corinthians x Vasco: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileiro sub-20

A equipe sub-20 do Corinthians volta a campo neste sábado, às 15h (de Brasília), quando enfrenta o Vasco, no Parque São Jorge (SP). O duelo é válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria.
Onde assistir?
- Streaming: UOL (grátis).
Situação na tabela
São Paulo - 18 pontos em 11 jogos - 7º lugar
Vasco - 25 pontos em 11 jogos - 2º lugar
Prováveis escalações
Corinthians:Matheus Corrêa; João Vitor, Iago Machado, Lorenzo Ricardo e Guilherme Pellegrin; Bahia, Guilherme e Victor Dourado; Luiz Fernando, Guilherme Pires e Nicollas
Técnico: William Batista
Vasco: Philippe Gabriel; Alison, Breno Sales, Bruno André e Lucas; Gustavo, Samuel, Zuccarello e Luiz Carlos; Gabriel Medina e Andrey Fernandes
Técnico: Matheus Curopos
Arbitragem
- Árbitro: Gustavo Alencar Rodrigues (SP)
- Assistentes: Denis Matheus Afonso Ferreira (SP) e Henrique Perinelli Oliveira (SP)
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