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Corinthians x Vasco: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileiro sub-20

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(Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 15/05/2026 às 20:00

A equipe sub-20 do Corinthians volta a campo neste sábado, às 15h (de Brasília), quando enfrenta o Vasco, no Parque São Jorge (SP). O duelo é válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria.

Onde assistir?

  • Streaming: UOL (grátis).

Situação na tabela

São Paulo - 18 pontos em 11 jogos - 7º lugar

Vasco - 25 pontos em 11 jogos - 2º lugar

Prováveis escalações

Corinthians:Matheus Corrêa; João Vitor, Iago Machado, Lorenzo Ricardo e Guilherme Pellegrin; Bahia, Guilherme e Victor Dourado; Luiz Fernando, Guilherme Pires e Nicollas
Técnico: William Batista

Vasco: Philippe Gabriel; Alison, Breno Sales, Bruno André e Lucas; Gustavo, Samuel, Zuccarello e Luiz Carlos; Gabriel Medina e Andrey Fernandes
Técnico: Matheus Curopos

Arbitragem

  • Árbitro: Gustavo Alencar Rodrigues (SP)
  • Assistentes: Denis Matheus Afonso Ferreira (SP) e Henrique Perinelli Oliveira (SP)

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