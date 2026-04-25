Corinthians x Vasco pelo Brasileirão: onde assistir, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Neste domingo, Corinthians e Vasco se enfrentam em compromisso válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola para a partida às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.
Onde assistir ao vivo?
A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo (TV aberta) e do Premiere (pay-per-view).
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O elenco corinthiano se prepara para o próximo jogo do Brasileirão! 🔜
🆚 Vasco
🗓️ Domingo (26/04)
⏰ 16h (horário de Brasília)
🏟️ Neo Química Arena
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📸 Rodrigo Coca /… pic.twitter.com/zMxAj8fSB7
— Corinthians (@Corinthians) April 24, 2026
Como chega o Corinthians para o confronto
No Campeonato Brasileiro, o Corinthians é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, com apenas 12 pontos somados em duas vitórias, seis empates e quatro derrotas. Na última rodada, ficou no empate sem gols com o Vitória e amargou o nono jogo sem vencer na competição nacional.
No entanto, o time comandado pelo técnico Fernando Diniz vem de um triunfo importante na estreia da Copa do Brasil, sobre o Barra. Na Libertadores, o Timão segue com 100% de aproveitamento, com vitórias diante de Santa Fé e Platense.
Como chega o Vasco para o confronto
O Vasco aparece no meio da tabela do Campeonato Brasileiro, na 10ª posição com 16 pontos conquistados em quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Na última rodada, venceu o São Paulo de virada por 2 a 1 e voltou a triunfar depois de três partidas consecutivas.
O último compromisso do time comandado por Renato Gaúcho foi pela Copa do Brasil, na vitória sobre o Paysandu por 2 a 0, fora de casa. A situação na Sul-Americana, no entanto, é diferente. O Cruzmaltino ainda não venceu e ocupa a última posição do grupo.
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Histórico do confronto
As equipes se enfrentaram 109 vezes na história, e o confronto tem números amplamente favoráveis ao time paulista. Foram 50 vitórias do Corinthians, 34 empates e 25 triunfos do Vasco. Veja os resultados dos últimos cinco jogos:
05/04/2025 — Corinthians 3 x 0 Vasco — Brasileirão
21/12/2025 — Vasco 1 x 2 Corinthians — Copa do Brasil
17/12/2025 — Corinthians 0 x 0 Vasco — Copa do Brasil
24/11/2024 — Corinthians 3 x 1 Vasco — Brasileirão
24/08/2024 — Vasco 2 x 3 Corinthians — Brasileirão
Estatísticas
Corinthians no Brasileirão
17ª posição
2 vitórias, 6 empates e 4 derrotas
8 gols marcados
11 gols sofridos
Vasco no Brasileirão
10ª posição
4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas
18 gols marcados
18 gols sofridos
Prováveis escalações
Provável escalação do Corinthians
Kauê; Pedro Milans, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Bidu; Raniele, Breno Bidon, André e Garro; Lingard e Yuri Alberto.
Técnico: Fernando Diniz
Provável escalação do Vasco
Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Rojas, Andrés Gómez e David.
Técnico: Renato Gaúcho
Ficha técnica
Jogo: Corinthians x Vasco
Campeonato: Campeonato Brasileiro (13ª rodada)
Data: 26 de abril de 2026 (domingo)
Horário: 16h (de Brasília)
Local: Neo Química Arena, em São Paulo
Onde assistir: Globo e Premiere