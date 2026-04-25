Corinthians x Vasco pelo Brasileirão: onde assistir, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Neste domingo, Corinthians e Vasco se enfrentam em compromisso válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola para a partida às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.

Onde assistir ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo (TV aberta) e do Premiere (pay-per-view).

𝖢𝖳 𝖣𝗋. 𝖩𝗈𝖺𝗊𝗎𝗂𝗆 𝖦𝗋𝖺𝗏𝖺 | 𝖲𝖾𝗑𝗍𝖺-𝖿𝖾𝗂𝗋𝖺 | 𝟣𝟥𝗁 O elenco corinthiano se prepara para o próximo jogo do Brasileirão! 🔜 🆚 Vasco

🗓️ Domingo (26/04)

⏰ 16h (horário de Brasília)

🏟️ Neo Química Arena

🎟️ Garanta seu ingresso no Fiel Torcedor 📸 Rodrigo Coca /… pic.twitter.com/zMxAj8fSB7 — Corinthians (@Corinthians) April 24, 2026

Como chega o Corinthians para o confronto

No Campeonato Brasileiro, o Corinthians é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, com apenas 12 pontos somados em duas vitórias, seis empates e quatro derrotas. Na última rodada, ficou no empate sem gols com o Vitória e amargou o nono jogo sem vencer na competição nacional.

No entanto, o time comandado pelo técnico Fernando Diniz vem de um triunfo importante na estreia da Copa do Brasil, sobre o Barra. Na Libertadores, o Timão segue com 100% de aproveitamento, com vitórias diante de Santa Fé e Platense.

Como chega o Vasco para o confronto

O Vasco aparece no meio da tabela do Campeonato Brasileiro, na 10ª posição com 16 pontos conquistados em quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Na última rodada, venceu o São Paulo de virada por 2 a 1 e voltou a triunfar depois de três partidas consecutivas.

O último compromisso do time comandado por Renato Gaúcho foi pela Copa do Brasil, na vitória sobre o Paysandu por 2 a 0, fora de casa. A situação na Sul-Americana, no entanto, é diferente. O Cruzmaltino ainda não venceu e ocupa a última posição do grupo.

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Histórico do confronto

As equipes se enfrentaram 109 vezes na história, e o confronto tem números amplamente favoráveis ao time paulista. Foram 50 vitórias do Corinthians, 34 empates e 25 triunfos do Vasco. Veja os resultados dos últimos cinco jogos:

05/04/2025 — Corinthians 3 x 0 Vasco — Brasileirão

21/12/2025 — Vasco 1 x 2 Corinthians — Copa do Brasil

17/12/2025 — Corinthians 0 x 0 Vasco — Copa do Brasil

24/11/2024 — Corinthians 3 x 1 Vasco — Brasileirão

24/08/2024 — Vasco 2 x 3 Corinthians — Brasileirão

Estatísticas

Corinthians no Brasileirão

17ª posição

2 vitórias, 6 empates e 4 derrotas

8 gols marcados

11 gols sofridos

Vasco no Brasileirão

10ª posição

4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas

18 gols marcados

18 gols sofridos

Prováveis escalações

Provável escalação do Corinthians

Kauê; Pedro Milans, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Bidu; Raniele, Breno Bidon, André e Garro; Lingard e Yuri Alberto.

Técnico: Fernando Diniz

Provável escalação do Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Rojas, Andrés Gómez e David.

Técnico: Renato Gaúcho

Ficha técnica

Jogo: Corinthians x Vasco

Campeonato: Campeonato Brasileiro (13ª rodada)

Data: 26 de abril de 2026 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Onde assistir: Globo e Premiere