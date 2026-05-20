Corinthians x Santos: veja informações e onde assistir ao jogo pelo Paulistão F

Nesta quinta-feira, o Corinthians recebe o Santos em compromisso válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista feminino. A bola rola às 19h15 (de Brasília), no estádio da Fazendinha, em São Paulo.

Onde assistir ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV (YouTube), Record (TV aberta) e HBO Max (streaming).

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Como chega o Corinthians?

O Corinthians vem de uma derrota para o Cruzeiro por 3 a 2, no Campeonato Brasileiro feminino. Mesmo com o resultado negativo, segue na liderança da competição nacional, com 25 pontos ganhos em 11 rodadas.

Já no Campeonato Paulista, ocupa a terceira posição, com três pontos. Na última rodada, goleou o Red Bull Bragantino por 6 a 0 e agora busca dar sequência aos bons resultados para brigar pela ponta da tabela.

Como chega o Santos?

As Sereias da Vila também vem de um revés pelo Brasileirão. No confronto mais recente, perdeu para o Bragantino por 1 a o, fora de casa, e caiu para a 12ª posição, com apenas 14 pontos em 11 jogos pelo torneio.

No Paulista, o Santos ainda não venceu. Na estreia, perdeu para a Ferroviária por 2 a 1 e, na sequência, ficou no empate com o Palmeiras por 0 a 0. Agora, enfrenta o Corinthians com o objetivo de conquistar o primeiro triunfo e subir na tabela de classificação.

Ficha técnica

Corinthians x Santos (Paulista F)

Data e horário: 21 de maio de 2026 (quinta-feira) às 19h15

Local: Estádio da Fazendinha, em São Paulo