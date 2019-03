Corinthians x Santos: 37 mil ingressos vendidos para a semifinal

O Corinthians deve ter casa cheia na tarde deste domingo, na partida contra o Santos, pela ida da semifinal do Campeonato Paulista, na sua arena. O Alvinegro divulgou neste sábado que foram vendidos 37 mil ingressos de forma antecipada, com boa possibilidade de a presença da galera ultrapassar a marca das 40 mil pessoas dentro de Itaquera..

Neste domingo, dia do duelo, a venda de ingressos pelo www.ingressoscorinthians.com, com 10% de desconto sobre o valor de face, até as 15h; e nas bilheterias da Arena Corinthians a partir das 10h.

Por determinação judicial, apenas torcedores do Corinthians poderão assistir ao duelo no estádio. Os santistas serão torcida única na volta, marcada para segunda-feira, dia 8 de abril, no Pacaembu.

Veja os setores disponíveis nas bilheterias, neste domingo:

Leste inferior – R$ 110

Leste inferior central – R$ 120*

Oeste corner – R$ 200*

Oeste inferior – R$ 250*