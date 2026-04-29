Corinthians x Peñarol: veja onde assistir ao jogo pela Libertadores

Nesta quinta-feira, o Corinthians recebe o Peñarol em confronto válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A bola rola para o duelo às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.

Onde assistir ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN (TV fechada) e do Disney+ (streaming).

Com a palavra, Raniele e a sua frase do dia! 🗣️💭#VaiCorinthians pic.twitter.com/mYGYv2ctRr — Corinthians (@Corinthians) April 28, 2026

Como chega o Corinthians?

Na Copa Libertadores, o Corinthians ocupa o primeiro lugar do Grupo E, com seis pontos. Na partida que marcou a estreia na competição continental e a de Fernando Diniz no comando do time, o Timão visitou o Platense e venceu por 2 a 0. Na sequência, recebeu o Santa Fe na Neo Química Arena e triunfou pelo mesmo placar.

Já no Campeonato Brasileiro, o Corinthians figura na 14ª posição, com 15 pontos. A vitória sobre o Vasco, na última rodada, garantiu a saída do time da zona de rebaixamento e o fim da sequência de nove jogos sem vencer na competição nacional.

Como chega o Peñarol?

O Peñarol chega para o confronto com o Corinthians sem vencer há cinco jogos. Na partida mais recente, válida pelo Campeonato Uruguaio, perdeu para o Montevideo Wanderers por 1 a 0. Mesmo assim, aparece na parte de cima da tabela, na terceira posição, com 23 pontos.

Já na Libertadores, os uruguaios são penúltimos colocados do Grupo E, com apenas um ponto. Nas duas primeiras rodadas, empatou com o Santa Fe por 1 a 1 e perdeu para o Platense por 2 a 1.

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Ficha técnica

Jogo: Corinthians x Peñarol

Competição: Copa Libertadores (3ª rodada)

Data: 30/04/2026 (quinta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Onde assistir: ESPN e Disney+