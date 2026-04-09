Corinthians x Kansas City pela Teal Rising Cup: veja onde assistir ao jogo

O Corinthians entra em campo nesta quinta-feira para enfrentar o Kansas City Current, em duelo válido pela semifinal da Teal Rising Cup, torneio amistoso internacional disputado nos Estados Unidos. A partida será realizada no CPKC Stadium, em Kansas City, casa da equipe norte-americana.

Onde assistir

O jogo entre Corinthians e Kansas City Current terá transmissão ao vivo pela ESPN 2, na TV fechada. A bola rola a partir das 22h (horário de Brasília).

Corinthians na Teal Rising Cup

Esta é a segunda participação das Brabas na Teal Rising Cup. Na edição passada, a equipe brasileira chegou à final, mas acabou derrotada pelo próprio Kansas City Current. O confronto desta quinta-feira vale vaga na decisão do torneio.

Corinthians x Kansas City Current

Competição: Semifinal da Teal Rising Cup

Data: Quinta-feira, 9 de abril de 2026

Horário: 22h (de Brasília)

Local: CPKC Stadium, Kansas City (EUA)

Transmissão: ESPN 2

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