Corinthians x Fluminense: veja informações e onde assistir ao jogo pelo Brasileiro sub-20

Nesta quarta-feira, Corinthians e Fluminense se enfrentam em compromisso válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A bola rola às 15h30 (de Brasília), no Parque São Jorge, em São Paulo.
Onde assistir ao vivo?
A partida terá transmissão ao vivo do UOL Esporte (YouTube).
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Como chegam as equipes?
Na última rodada, o Corinthians foi goleado pelo Athletico-PR por 4 a 1, jogando em casa. Com o resultado, o Timão figura na quinta posição da tabela, com 15 pontos. Até agora, soma quatro vitórias, três empates e duas derrotas.
Por sua vez, o Athletico-PR ocupa o 15º lugar na tabela de classificação, com nove pontos. O Tricolor vem de uma derrota para o Santos por 2 a 0 na última rodada. Agora, busca voltar a vencer para somar pontos e subir na tabela.
Estatísticas
Corinthians no Brasileirão sub-20
5ª posição
4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas
14 gols marcados
10 gols sofridos
Fluminense no Brasileirão sub-20
15ª posição
2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas
13 gols marcados
15 gols sofridos
Arbitragem
Árbitro: Rodrigo Fernandes Junior
Assistentes: Henrique Perinelli Oliveira e Flavia Sobrinho Nascimento