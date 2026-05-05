Apostas

Corinthians x Fluminense: veja informações e onde assistir ao jogo pelo Brasileiro sub-20

Imagem ilustrativa para a matéria
Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 05/05/2026 às 20:00

Nesta quarta-feira, Corinthians e Fluminense se enfrentam em compromisso válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A bola rola às 15h30 (de Brasília), no Parque São Jorge, em São Paulo.

Onde assistir ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo do UOL Esporte (YouTube).

Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Como chegam as equipes?

Na última rodada, o Corinthians foi goleado pelo Athletico-PR por 4 a 1, jogando em casa. Com o resultado, o Timão figura na quinta posição da tabela, com 15 pontos. Até agora, soma quatro vitórias, três empates e duas derrotas.

Por sua vez, o Athletico-PR ocupa o 15º lugar na tabela de classificação, com nove pontos. O Tricolor vem de uma derrota para o Santos por 2 a 0 na última rodada. Agora, busca voltar a vencer para somar pontos e subir na tabela.

Estatísticas

Corinthians no Brasileirão sub-20

5ª posição
4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas
14 gols marcados
10 gols sofridos

Fluminense no Brasileirão sub-20

15ª posição
2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas
13 gols marcados
15 gols sofridos

Arbitragem

Árbitro: Rodrigo Fernandes Junior
Assistentes: Henrique Perinelli Oliveira e Flavia Sobrinho Nascimento

Conteúdo Patrocinado