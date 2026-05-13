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Corinthians x Barra: veja onde assistir ao duelo pela Copa do Brasil

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Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 13/05/2026 às 06:00

O Corinthians volta a campo nesta quinta-feira para enfrentar o Barra pela quinta fase da Copa do Brasil e decidir quem avança às oitavas de final da competição. O duelo de volta acontece na Neo Química Arena, às 19h30 (de Brasília).

Onde assisir

  • Streaming: Amazon Prime

 

Como chegam as equipes

Apesar de seguir em uma colocação ruim no Brasileirão, o Corinthians vem em um momento de evolução. Após uma importante vitória no clássico contra o São Paulo no último domingo, o Timão agora mira aproveitar a vantagem de 1 a 0 conquistada no confronto de ida para garantir a classificação nas oitavas da Copa do Brasil.

Na 16ª posição do Brasileirão, com 18 pontos, o Corinthians perdeu apenas um jogo sob o comando de Diniz e possui um bom aproveitamento como mandante no mesmo recorte, com quatro vitórias e um empate atuando em Itaquera.

Por sua vez, o Barra não foi derrotado desde o revés para o Corinthians no jogo de ida. Desde então, foram três partidas pela Série C, com dois empates e uma vitória. A equipe é a nona colocada da Terceira Divisão, com nove pontos somados em seis partidas, e não perde pela competição desde o dia 4 de abril.

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Arbitragem

  • Árbitro: Marcelo de Lima Henrique
  • Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Renan Aguiar da Costa
  • VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior

 

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