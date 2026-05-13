Corinthians x Barra pela Copa do Brasil: onde assistir, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Nesta quinta-feira, Corinthians e Barra se enfrentam em compromisso válido pela partida de volta da quinta fase da Copa do Brasil. A bola rola para o duelo às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.

Onde assistir ao vivo?

O jogo terá transmissão ao vivo do Amazon Prime Video (streaming).

Brasileirão masculino: ☑️

Brasileirão feminino: ☑️ Duas vitórias majestosas nas últimas 48 horas para o Sport Club Corinthians Paulista. 🏴🏳️#AsBrabas#VaiCorinthians pic.twitter.com/EHFNh9yK25 — Corinthians (@Corinthians) May 12, 2026

Como chega o Corinthians?

Apesar de seguir em uma colocação ruim no Brasileirão, o Corinthians vem em um momento de evolução. Após uma importante vitória no clássico contra o São Paulo no último domingo, o Timão agora mira aproveitar a vantagem de 1 a 0 conquistada no confronto de ida para garantir a classificação nas oitavas da Copa do Brasil.

Na 16ª posição do Brasileirão, com 18 pontos, o Corinthians perdeu apenas um jogo sob o comando de Diniz e possui um bom aproveitamento como mandante no mesmo recorte, com quatro vitórias e um empate atuando em Itaquera.

Como chega o Barra?

Por sua vez, o Barra não foi derrotado desde o revés para o Corinthians no jogo de ida. Desde então, foram três partidas pela Série C do Campeonato Brasileiro, sendo dois empates contra Inter de Limeira e Caxias, e uma vitória sobre o Figueirense.

A equipe é a nona colocada da Terceira Divisão, com nove pontos somados em seis partidas, e não perde pela competição desde o dia 4 de abril.

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Histórico do confronto

As equipes se enfrentaram apenas uma vez na história, justamente no jogo de ida da Copa do Brasil desta temporada. Na Ressacada, o Corinthians venceu por 1 a 0, com gol de Jesse Lingard, e largou em vantagem no confronto.

Estatísticas

Corinthians na Copa do Brasil

1 vitória

1 gol marcado

Nenhum gol sofrido

Barra na Copa do Brasil

2 empates (com vitórias nos pênaltis) e 1 derrota

Nenhum gol marcado

1 gol sofrido

Prováveis escalações

Provável escalação do Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Allan, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Lingard.

Técnico: Fernando Diniz

Provável escalação do Barra

Ewerton; Fábio, Jean Pierre, Everton Alemão e Da Rocha; Cleiton Tetê, Henrique e Matheus Barbosa; Cléo Silva, Lucas Vargas e Gabriel Silva.

Técnico: Bernardo Franco

Arbitragem

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Renan Aguiar da Costa

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior

Ficha técnica

Jogo: Corinthians x Barra

Competição: Copa do Brasil (5ª fase - volta)

Data e horário: 14 de maio de 2026 (quinta-feira), às 19h30

Local: Neo Química Arena, em São Paulo