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Corinthians x Athletico-PR: veja informações e onde assistir ao jogo pelo Brasileiro sub-20

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Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 28/04/2026 às 20:00

Nesta quarta-feira, Corinthians e Athletico-PR se enfrentam em compromisso válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A bola rola às 15h (de Brasília), no Parque São Jorge, em São Paulo.

Onde assistir ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo da Corinthians TV (YouTube).

Como chegam as equipes?

Na última rodada, o Corinthians venceu o clássico diante do São Paulo por 1 a 0, mesmo com um jogador a menos desde o início do segundo tempo. Com o resultado, o Timão figura na quarta posição da tabela, com 15 pontos. Até agora, soma quatro vitórias, três empates e apenas uma derrota.

Por sua vez, o Athletico-PR ocupa o 12º lugar na tabela de classificação, com nove pontos. O Furacão vem de uma derrota para o América-MG por 3 a 2 na última rodada, que marcou o terceiro jogo consecutivo do time sem vencer na competição nacional. Agora, busca voltar a vencer para somar pontos e subir na tabela.

Estatísticas

Corinthians no Brasileirão sub-20

4ª posição
4 vitórias, 3 empates e 1 derrota
13 gols marcados
6 gols sofridos

Athletico-PR no Brasileirão sub-20

12ª posição
2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas
15 gols marcados
15 gols sofridos

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Arbitragem

Árbitro: Henrique Otto Cruz Hengstmam
Assistentes: Ítalo Magno de Paula Andrade e Bruno Silva de Jesus

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