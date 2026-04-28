Corinthians x Athletico-PR: veja informações e onde assistir ao jogo pelo Brasileiro sub-20

Nesta quarta-feira, Corinthians e Athletico-PR se enfrentam em compromisso válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A bola rola às 15h (de Brasília), no Parque São Jorge, em São Paulo.
Onde assistir ao vivo?
A partida terá transmissão ao vivo da Corinthians TV (YouTube).
Como chegam as equipes?
Na última rodada, o Corinthians venceu o clássico diante do São Paulo por 1 a 0, mesmo com um jogador a menos desde o início do segundo tempo. Com o resultado, o Timão figura na quarta posição da tabela, com 15 pontos. Até agora, soma quatro vitórias, três empates e apenas uma derrota.
Por sua vez, o Athletico-PR ocupa o 12º lugar na tabela de classificação, com nove pontos. O Furacão vem de uma derrota para o América-MG por 3 a 2 na última rodada, que marcou o terceiro jogo consecutivo do time sem vencer na competição nacional. Agora, busca voltar a vencer para somar pontos e subir na tabela.
O #PróximoJogoDoTimão será em casa pela CONMEBOL Libertadores! ⚽
🗓️ 30/04 (quinta-feira)
🆚 Peñarol (🇺🇾)
🏆 CONMEBOL Libertadores (3ª rodada - fase de grupos)
⏰ 21h (horário de Brasília)
🏟️ Neo Química Arena
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— Corinthians (@Corinthians) April 28, 2026
Estatísticas
Corinthians no Brasileirão sub-20
4ª posição
4 vitórias, 3 empates e 1 derrota
13 gols marcados
6 gols sofridos
Athletico-PR no Brasileirão sub-20
12ª posição
2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas
15 gols marcados
15 gols sofridos
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Arbitragem
Árbitro: Henrique Otto Cruz Hengstmam
Assistentes: Ítalo Magno de Paula Andrade e Bruno Silva de Jesus