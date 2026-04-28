Corinthians x Athletico-PR: veja informações e onde assistir ao jogo pelo Brasileiro sub-20

Nesta quarta-feira, Corinthians e Athletico-PR se enfrentam em compromisso válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A bola rola às 15h (de Brasília), no Parque São Jorge, em São Paulo.

Onde assistir ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo da Corinthians TV (YouTube).

Como chegam as equipes?

Na última rodada, o Corinthians venceu o clássico diante do São Paulo por 1 a 0, mesmo com um jogador a menos desde o início do segundo tempo. Com o resultado, o Timão figura na quarta posição da tabela, com 15 pontos. Até agora, soma quatro vitórias, três empates e apenas uma derrota.

Por sua vez, o Athletico-PR ocupa o 12º lugar na tabela de classificação, com nove pontos. O Furacão vem de uma derrota para o América-MG por 3 a 2 na última rodada, que marcou o terceiro jogo consecutivo do time sem vencer na competição nacional. Agora, busca voltar a vencer para somar pontos e subir na tabela.

O #PróximoJogoDoTimão será em casa pela CONMEBOL Libertadores! ⚽ 🗓️ 30/04 (quinta-feira)

🆚 Peñarol (🇺🇾)

🏆 CONMEBOL Libertadores (3ª rodada - fase de grupos)

⏰ 21h (horário de Brasília)

🏟️ Neo Química Arena

🎟️ https://t.co/3RfyO1VlR5#VaiCorinthians pic.twitter.com/lITBfRXKhV — Corinthians (@Corinthians) April 28, 2026

Estatísticas

Corinthians no Brasileirão sub-20

4ª posição

4 vitórias, 3 empates e 1 derrota

13 gols marcados

6 gols sofridos

Athletico-PR no Brasileirão sub-20

12ª posição

2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas

15 gols marcados

15 gols sofridos

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Arbitragem

Árbitro: Henrique Otto Cruz Hengstmam

Assistentes: Ítalo Magno de Paula Andrade e Bruno Silva de Jesus