Corinthians x América-MEX: veja onde assistir ao jogo pela Teal Rising Cup

Corinthians e América-MEX se enfrentam na noite deste domingo, a partir das 17h (de Brasília), no CPKC Stadium, no Kansas, pela disputa do terceiro lugar da Teal Rising Cup, torneio amistoso nos EUA.

Onde assistir ao vivo?

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ESPN (rede fechada) Streaming: Disney+

Como chegam as equipes?

Corinthians e América-MEX disputam o terceiro lugar da Teal Rising Cup após caírem na semifinal. O Timão perdeu para o Kansas City Current-EUA por 2 a 1, enquanto o clube mexicano foi superado pelo Palmeiras por 1 a 0.

A Teal Rising Cup é uma competição amistosa que acontece em meio à data Fifa deste mês de abril. O Corinthians aproveitou a oportunidade de disputar jogos em solo internacional para manter o ritmo e retomar a temporada em boas condições.