Conselho marca votação para decidir futuro de Andrés Sanchez no Corinthians

Por Tiago Salazar

O Conselho Deliberativo do Corinthians marcou para o próximo dia 25 de maio a sessão que irá decidir o futuro político de Andrés Sanchez no clube. O ex-presidente pode ser expulso do quadro associativo alvinegro após recomendação unânime da Comissão de Ética e Disciplina.

O parecer foi concluído depois de uma investigação interna envolvendo supostos gastos pessoais realizados com cartões corporativos do Corinthians durante a última gestão de Andrés, entre 2018 e 2020. Agora, caberá ao plenário do Conselho Deliberativo analisar o caso e definir se acata ou não a recomendação feita pelo órgão.

Internamente, o tema é tratado como um dos mais delicados dos últimos anos no Parque São Jorge, principalmente pelo peso político de Andrés Sanchez na história recente do clube. O ex-dirigente presidiu o Corinthians em diferentes períodos e segue sendo uma das figuras mais influentes da política corintiana.

A Comissão de Ética chegou à conclusão pela expulsão de forma unânime. Presidente do órgão e relator do caso, Leonardo Pantaleão já havia apresentado parecer defendendo a exclusão de Andrés do quadro associativo. Os demais integrantes acompanharam integralmente o voto.

Segundo apuração da Gazeta Esportiva à época, Andrés abriu mão do direito de prestar depoimento durante o andamento do processo interno. Com isso, a investigação avançou até a conclusão do relatório final encaminhado ao Conselho Deliberativo.

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O caso envolve uma série de despesas consideradas suspeitas pela Comissão de Justiça do Corinthians. O órgão identificou aproximadamente 50 gastos sem comprovação de vínculo com atividades institucionais do clube. Os valores analisados somam cerca de R$ 190 mil.

Entre as despesas apontadas estão pagamentos em hospitais, clínicas, farmácias, lojas de móveis e eletrônicos, além de custos relacionados a táxi aéreo e centros automotivos. Segundo os órgãos internos do Corinthians, não foram encontrados comprovantes que justificassem o uso dos recursos em benefício do clube.

Além do processo administrativo dentro do Corinthians, Andrés Sanchez também foi alvo de denúncias do Ministério Público de São Paulo. O ex-presidente respondeu a acusações envolvendo apropriação indébita, lavagem de dinheiro e supostas irregularidades tributárias relacionadas ao uso de cartões corporativos.

Parte das denúncias chegou a ser rejeitada pela Justiça por entendimento de ausência de justa causa para abertura de ação penal. Ainda assim, alguns desdobramentos seguem em discussão no âmbito judicial.