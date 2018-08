Corinthians volta de Chapecó classificado e com “elenco fortalecido”

O zagueiro Henrique não escondeu a satisfação com a classificação do Corinthians para a semifinal da Copa do Brasil no retorno à capital paulista após uma sequência de dois jogos em Chapecó. Em uma partida ruim tecnicamente, o time comandado por Osmar Loss conseguiu se sobressair na qualidade técnica de Jadson, mas saiu de campo sob contestações quanto a falta de iniciativa para buscar a vitória de forma mais enfática durante os 90 minutos.

Apesar de reconhecer e considerar normais as críticas, o defensor optou por exaltar a Chapecoense, que impôs dificuldades ao time corintiano tanto na Arena em São Paulo quanto em Santa Catarina, e valorizar os resultados conquistados, que tem ajudado na retomada da confiança e da “força” do elenco.

“Criticas em relação a ter iniciativa, cobranças, são todas coisas normais pela grandeza do clube. Ontem foi um jogo complicado, difícil e por termos a vantagem sabíamos que a Chapecoense iria se impor, viria para cima. A gente estava preparado para tudo isso. Às vezes não conseguimos jogar o que a gente espera, não conseguimos demonstrar dentro de campo, mas o resultado vem acontecendo”, disse Henrique.

“Vejo que equipe esta tranquila no que tem que fazer, o ambiente está legal e as coisas estão acontecendo, porque a gente está se dedicando. Nosso elenco é forte e aos poucos, com muito trabalho, vamos conquistar os objetivos, até porque um clube como esse tem que estar sempre vencendo e dando alegria para a torcida que merece muito”, finalizou o zagueiro.

Com as atenções voltadas para o Campeonato Brasileiro, o Corinthians volta a campo no próximo sábado, quando enfrenta o Grêmio diante da Fiel, que já adquiriu 20 mil ingressos de forma antecipada, para findar o jejum de três jogos sem vencer na competição. Já os gaúchos, que vem de eliminação para o Flamengo, tentam reencontrar o caminho dos triunfos.

