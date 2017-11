Corinthians visita o Flamengo para triunfar sobre todos os adversários

Em meio à declarada “ressaca” pela conquista do seu sétimo título da competição, o Corinthians chega para o duelo deste domingo, às 17 horas (de Brasília), contra o Flamengo, na Ilha do Governador, sem grandes preocupações para atormentar a equipe. Ainda há, porém, uma motivação para fazer com que o Timão encare com seriedade a partida: vencer o último adversário que ainda não bateu no torneio.

Com um primeiro turno quase perfeito, a equipe triunfou sobre 14 adversários diferentes, facilitando a missão para a metade final. Preciso no objetivo mesmo na errante campanha do segundo turno, o Alvinegro derrotou os quatro times que não havia batido anteriormente (Chapecoense, Coritiba, Atlético-PR e Avaí), restando apenas os cariocas, que empataram por 1 a 1 em Itaquera.

Ainda assim, o técnico Fábio Carille admite que o relaxamento em campo deve ser natural. “O que eu tinha que cobrar, eu já cobrei. Seguimos a programação, o clube tem compromissos também até o final do ano”, avaliou, descartando ver dificuldades em motivar os atletas.

“Não vai ser complicado. Complicado seria chegar no jogo contra o Sport, na última rodada, e precisar ganhar. Aí sim sera bastante complicado”, continuou o treinador, que dará descanso a alguns jogadores, mas manterá uma base de titulares em campo. O time não será liberado para as férias mesmo com o título assegurado, pois ainda receberá a taça de campeão no outro domingo, dia 26 de novembro.

Dessa forma, o zagueiro paraguaio Balbuena retomará o seu lugar ao lado de Pablo no miolo de zaga. Os laterais Fagner e Guilherme Arana, com grande minutagem acumulada em campo, darão lugar a Léo Príncipe e Marciel. O repouso também será concedido aos meias Clayson, suspenso, e Rodriguinho. Marquinhos Gabriel e Camacho atuarão como substitutos, com Fellipe Bastos entrando na contenção do meio-campo.

Do outro lado, o Flamengo ainda busca garantir o seu lugar na Libertadores. Mesmo com derrota para o Coritiba, o seguiu no G7. No entanto, os rubro-negros estão à frente do Vasco apenas pelos critérios de desempate. Além disso, o Bahia aparece somente um ponto atrás na classificação e virou outro rival na briga por um lugar na Libertadores.

O meia Diego afirmou que o elenco está ciente de que vai entrar em campo pressionado diante do Corinthians. “Já passamos por isso algumas vezes durante a temporada. A cobrança é muito forte internamente e nós sabemos que isso faz parte do nosso dia a dia. Temos de ter consciência. Nós jogadores temos procurado fazer nosso melhor”, disse o armador.

Nem o fato de enfrentar um adversário sem pretensão no restante do campeonato anima os flamenguistas. O zagueiro Juan ressaltou que os paulistas poderão vir mais tranquilos e se transformar em um oponente mais perigoso. “Temos que focar no que devemos fazer. A gente não sabe o Corinthians que virá, é um time forte naturalmente. Foram campeões, podem vir mais relaxados, mas podem também vir mais tranquilos e jogarem o mesmo futebol”, declarou.

Para essa partida, o técnico Reinaldo Rueda poderá contar com o retorno do volante William Arão, que cumpriu suspensão no meio de semana, e do lateral esquerdo Trauco, retornando da seleção peruana. No entanto, o atacante Éverton saiu lesionado do jogo em Curitiba e dificilmente terá tempo para se recuperar. Renê, Vinícius Júnior e Lucas Paquetá estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo, abrindo espaço para Vizeu e Geuvânio na frente.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO x CORINTHIANS

Local: estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 19 de novembro de 2017, domingo

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Wagner Reway (MT)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Fábio Rubinho (MT)

FLAMENGO: Diego Alves; Pará, Rhodolfo, Juan e Trauco; William Arão, Gustavo Cuéllar, Éverton Ribeiro, Diego e Geuvânio; Felipe Vizeu

Técnico: Reinaldo Rueda

CORINTHIANS: Cássio; Léo Príncipe, Balbuena, Pablo e Marciel; Gabriel, Fellipe Bastos, Romero, Camacho e Marquinhos Gabriel; Jô

Técnico: Fábio Carille