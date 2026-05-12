Corinthians bate São Paulo e aumenta vantagem na ponta do Brasileiro feminino

Na noite desta segunda-feira, o Corinthians venceu o São Paulo por 2 a 1, no Estádio da Fazendinha, pela 10ª rodada do Brasileirão Feminino.
Situação da tabela
Com o resultado, o Corinthians vai a 25 pontos e aumenta sua vantagem na liderança da competição, que era de dois, para quatro pontos, sobre o novo vice Palmeiras, que venceu o Atlético-MG por 4 a 1, também nesta segunda. O São Paulo, por sua vez, ficou com 20 pontos e caiu da vice-liderança para a terceira posição.
⚫⚪CORINTHIANS 2 X 1 SÃO PAULO🔴⚪⚫
🏆 Competição: Brasileirão Feminino - Rodada 10
🏟️ Local: Estádio da Fazendinha, São Paulo (SP)
📅 Data: 11 de maio de 2026 (segunda-feira)
⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
Gols
- ⚽ Duda Sampaio, aos 21' do 1ºT (Corinthians)
- ⚽ Andressa Alves, aos 27' do 1ºT (Corinthians)
- ⚽ Duda Serrana, aos 20' do 2ºT (São Paulo)
Como foi o jogo
O Corinthians abriu o placar aos 21 minutos de jogo, quando Gabi Zanotti recebeu cruzamento na área e ajeitou de cabeça para Duda Sampaio, na segunda trave, empurrar para o gol, Aos 27, Andressa Alves recebeu na intermediária e chutou para o gol. A goleira Carlinha falhou e acabou cedendo o segundo gol corintiano.
No segundo tempo, aos 20, Duda Serrana aproveitou sobra de bola na área após escanteio e diminuiu para o São Paulo. Apesar da pressão pelo empate, as donas da casa conseguiram sustentar a vantagem.
Próximos jogos
⚪⚫Corinthians⚫⚪
⚔️ Jogo: Corinthians x RB Bragantino
🏆 Competição: Paulistão F - Rodada 2
📅 Data: 14 de maio de 2026 (quinta-feira)
⏰ Horário: 17h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Benito Agnelo Castellano, Rio Claro (SP)
🔴⚪⚫São Paulo⚫⚪🔴
⚔️ Jogo: São Paulo x Juventude
🏆 Competição: Brasileirão Feminino - Rodada 11
📅 Data: 18 de maio de 2026 (segunda-feira)
⏰ Horário: 20h (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Marcelo Portugal, Cotia (SP)