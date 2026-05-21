Corinthians vem de quatro jogos sem vencer como visitante na temporada

O Corinthians entra em campo nesta quinta-feira para enfrentar o Peñarol, no Estadio Campeón del Siglo, tentando encerrar um jejum que já dura quatro partidas sem vencer como visitante. O último triunfo do Timão longe dos seus domínios aconteceu há mais de um mês.

A última vitória longe da Neo Química Arena aconteceu diante do Barra, pela Copa do Brasil, quando venceu por 1 a 0, na Ressacada, com gol de Jesse Lingard. Desde então, o time comandado pelo técnico Fernando Diniz acumulou dois empates e duas derrotas atuando fora de casa.

A sequência começou com o empate sem gols contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. Em seguida, o Corinthians foi derrotado pelo Mirassol por 2 a 1, também pelo Brasileirão. Depois, o clube empatou em 1 a 1 com o Santa Fe, pela Libertadores, no jogo que garantiu a classificação antecipada às oitavas de final da competição continental.

No confronto mais recente, o Corinthians foi ao estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e saiu com derrota para o Botafogo por 3 a 1 no Campeonato Brasileiro. Rodrigo Garro anotou o único gol corintiano, enquanto Arthur Cabral balançou as redes três vezes para garantir o bom resultado ao Glorioso.

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Agora, diante do Peñarol, o Corinthians tenta voltar a vencer como visitante e recuperar a confiança longe de seus domínios em um momento importante da temporada. Se vencer, além de encerrar o jejum, fica mais próximo de garantir o primeiro lugar definitivo do Grupo E da Libertadores.

Corinthians na Libertadores

O Timão lidera o grupo com 10 pontos conquistados em três vitórias e um empate. Na última rodada, empatou com o Santa Fe por 1 a 1 e garantiu a classificação às oitavas de final com duas rodadas de antecedência.