Corinthians vê fluxo de caixa comprometido em abril e deve antecipar receitas

Por Tiago Salazar

O Corinthians iniciou o mês de abril em dificuldades financeiras. O Timão contava com a venda do volante André ao Milan para ganhar fôlego e embolsar ao menos uma nova receita, mas o presidente Osmar Stabile barrou a saída do jogador. Com isso, o clube vê o fluxo de caixa comprometido e encontra problemas para arcar com os custos mensais do departamento de futebol.

O orçamento do Corinthians para 2026 prevê ao menos uma grande venda de um dos ativos do plantel alvinegro, como já revelado por Stabile e por Marcelo Paz, executivo de futebol, que poderia ter sido a de André. O volante estava em tratativas muito bem encaminhadas com o Milan, da Itália, e seria vendido por 17 milhões de euros (R$ 103 milhões na cotação da época).

Stabile, entretanto, entendeu que as cifras para a venda de André poderiam ser maiores e decidiu cancelar o negócio, o que fez com que uma receita importante deixasse de cair nos cofres do clube.

Sem a venda de André, o Corinthians não acumulou novas entradas. Internamente, o clube também não tem previsão da entrada de novas receitas e prevê que não terá verba suficiente para arcar com a folha salarial do elenco alvinegro neste mês de abril, segundo apurou a Gazeta Esportiva.

Para além da folha salarial, o Timão também se preocupa com a multa rescisória do técnico Dorival Júnior, demitido no último domingo. A multa para rescindir o contrato é de três salários, além de algumas cifras referentes ao FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Ou seja, cerca de R$ 6 milhões.

Neste momento, portanto, o Corinthians não tem fluxo de caixa para arcar com o combo da folha salarial junto à multa rescisória de Dorival Júnior. Ainda que selasse um acordo com o treinador para o parcelamento do montante, não há garantias de que o clube conseguiria honrar com o compromisso.

Clube deve antecipar receitas

Diante do cenário de incerteza financeira, o Corinthians deve antecipar receitas para garantir que irá honrar com os compromissos do mês de abril. Parte da renda pode vir da renovação de contrato firmada com a Esportes da Sorte, patrocinadora máster do clube, em fevereiro deste ano.

No acordo desenhado entre as partes, a diretoria do Corinthians garantiu o recebimento de R$ 160 milhões em 2026, primeiro ano do contrato. O valor será pago em dez parcelas, e a gestão do recurso ficaria à cargo do clube, que poderia adiantar parte do montante.

No ato da assinatura, o clube já havia antecipado os três primeiros meses do valor previsto no contrato. Com o fluxo de caixa comprometido, a tendência é que cúpula alvinegra solicite um novo adiantamento, desta vez para manter os salários do elenco em dia e arcar com a multa rescisória de Dorival Júnior.

Membros da diretoria de Osmar Stabile já demonstram preocupação com a atual situação financeira do clube, uma vez que as contas de 2025 serão apresentadas para votação do Conselho Deliberativo no próximo dia 27 de abril.

O Corinthians se reapresentou na tarde desta segunda-feira e iniciou os trabalhos de olho na próxima partida. 📸 Rodrigo Coca / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/gOX7LZPVuK — Corinthians (@Corinthians) April 6, 2026

Próximos jogos do Corinthians

Platense-ARG x Corinthians (primeira rodada da Libertadores)

Data e horário: 09/04 (quinta-feira), às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Ciudad de Vicente Lopez, em Buenos Aires (Argentina)

Corinthians x Palmeiras (11ª rodada do Brasileirão)

Data e horário: 12/04 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)