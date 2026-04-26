Corinthians terá Vitinho titular e Raniele improvisado para enfrentar o Vasco; veja escalações

O Corinthians está escalado para enfrentar o Vasco na tarde deste domingo, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

A partida marca o reencontro do técnico Fernando Diniz com o Vasco, seu último time antes de assumir o Timão. O treinador tenta fazer o time paulista reagir na competição nacional para sair da zona de rebaixamento.

⚫⚪ Escalação do Corinthians

Para a partida, o Timão não contará com Hugo Souza e Matheuzinho, suspensos pelo STJD. No gol, Kauê terá mais uma chance como titular, enquanto a lateral direita será ocupada por Raniele, improvisado. Por outro lado, André, que cumpriu suspensão na última rodada, volta a ficar à disposição e começa entre os titulares. No ataque, Vitinho começa jogando.

Assim, a escalação do Corintians conta com: Kauê; Raniele Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan, Breno Bidon, André e Garro; Vitinho e Yuri Alberto.

Técnico: Fernando Diniz

Desfalques: Tchoca (dores no púbis), Charles (lesão no calcanhar direito) e Hugo (recuperação de cirurgia para reconstrução do menisco do joelho direito), Gui Negão (transição física), Kayke (cirurgia no joelho) e Memphis Depay (estiramento muscular na coxa direita).

⚫⚪ Escalação do Vasco

Do outro lado, o Vasco não tem grandes problemas. O técnico Renato Gaúcho vai com força máxima.

Portanto, a escalação do Vasco tem: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Brenner, Andrés Gómez e David.

Técnico: Renato Gaúcho

Como chegam as equipes?

No Campeonato Brasileiro, o Corinthians é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, com apenas 12 pontos somados em duas vitórias, seis empates e quatro derrotas. Na última rodada, ficou no empate sem gols com o Vitória e amargou o nono jogo sem vencer na competição nacional.

No entanto, o time comandado pelo técnico Fernando Diniz vem de um triunfo importante na estreia da Copa do Brasil, sobre o Barra. Na Libertadores, o Timão segue com 100% de aproveitamento, com vitórias diante de Santa Fé e Platense.

O Vasco aparece no meio da tabela do Campeonato Brasileiro, na 10ª posição com 16 pontos conquistados em quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Na última rodada, venceu o São Paulo de virada por 2 a 1 e voltou a triunfar depois de três partidas consecutivas.

O último compromisso do time comandado por Renato Gaúcho foi pela Copa do Brasil, na vitória sobre o Paysandu por 2 a 0, fora de casa. A situação na Sul-Americana, no entanto, é diferente. O Cruzmaltino ainda não venceu e ocupa a última posição do grupo

Arbitragem de Corinthians x Vasco