Corinthians vai estender contrato e dar aumento salarial a Gustagol

A boa fase de Gustagol pegou muita gente de surpresa no Corinthians. Ciente de que os gols do centroavante podem atrair interessados na próxima janela de transferência, a diretoria do Timão está trabalhando para se precaver do assédio em cima de seu artilheiro.

A Gazeta Esportiva apurou que o novo vínculo ainda não foi assinado, mas as conversas estão avançadas e, em breve, o clube deverá anunciar uma extensão de contrato e um aumento salarial ao jogador, sem alteração da multa rescisória a clubes do exterior.

Por ora, Gustagol está ligado ao Corinthians até dezembro de 2020. A multa rescisória para equipes de fora do país é de 50 milhões (cerca R$ 210 milhões).

Em 2016, o Corinthians pagou R$ 3 milhões e adquiriu 45% dos diretos econômicos de Gustagol. O atleta de 24 anos chegou recebendo um salário de R$ 100 mil. A tendência é que esse valor mensal mais que dobre.

Gustavo já marcou seis gols em nove partidas na temporada, sem contar o tento anotado no amistoso com o Santos, em janeiro. O número impressiona principalmente pelo fato do Corinthians ter marcado 10 gols ao todo até aqui.

