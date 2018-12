Corinthians vai abrir pacote promocional de ingressos para sete jogos

A temporada 2019 nem começou, mas o torcedor do Corinthians que pretende acompanhar o time nos primeiros jogos do ano que se aproxima já tem uma missão nesse domingo. À partir das 15h (de Brasília), o Timão iniciará a venda de um pacote de partidas com ingressos promocionais.

Por meio do site www.fieltorcedor.com.br, os sócios poderão adquirir entradas para sete confrontos na Arena Corinthians, incluindo três clássicos nesse período.

Primeiramente, as vendas serão liberadas para os sócios com 35 pontos ou mais. Em seguida, em horário a ser divulgado pelo clube ainda, todos os sócios adimplentes terão acesso aos ingressos.

Os valores dos pacotes dependem do plano contratado e do setor no estádio, mas irão de R$ 130 (menos de R$ 19 por partida) até R$ 546 (R$ 78 por partida).

Veja o pacote de jogos ofertado pelo Corinthians:

13/01 (domingo) – 17h – Corinthians x Santos – Amistoso

20/01 (domingo) – 17h – Corinthians x São Caetano – Paulistão

27/01 (domingo) – 19h – Corinthians x Ponte Preta – Paulistão

30/01 (quarta) – 19h15 – Corinthians x Red Bull Brasil – Paulistão

16/02 (sábado) – 19h – Corinthians x São Paulo – Paulistão

9 ou 10/03 (sábado ou domingo) – Horário a definir – Corinthians x Santos – Paulistão

16 ou 17/03 (sábado ou domingo) – Horário a definir – Corinthians x Oeste – Paulistão

Confira os valores do pacote, de acordo com cada plano e setor do estádio:

Plano Minha Vida: Norte (R$ 130), Sul (R$ 175,50), Leste Superior Lateral (R$ 214,50), Leste Superior Central (R$ 240,50), Oeste Superior (R$ 273), Leste Inferior Lateral (R$ 299), Leste Inferior Central (R$ 371,80), Oeste Inferior Corner (R$ 403) e Oeste Inferior Lateral (R$ 546).

Plano Minha História: Leste Superior Lateral (R$ 198), Leste Superior Central (R$ 222), Oeste Superior (R$ 252), Leste Inferior Lateral (R$ 276), Leste Inferior Central (R$ 343,20), Oeste Inferior Corner (R$ 372) e Oeste Inferior Lateral (R$ 504).

Plano Meu Amor: Leste Superior Lateral (R$ 181,50), Leste Superior Central (R$ 203,50), Oeste Superior (R$ 231), Leste Inferior Lateral (R$ 253), Leste Inferior Central (R$ 314,60), Oeste Inferior Corner (R$ 341) e Oeste Inferior Lateral (R$ 462).