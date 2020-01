Corinthians usou empresário de Tiago Nunes para contratar Cantillo

A contratação de Victor Cantillo foi um dos primeiros pedidos do técnico Tiago Nunes desde que o técnico sentou com a diretoria de futebol do Corinthians para tratar sobre reforços.

A Gazeta Esportiva apurou que até mesmo o empresário do treinador foi peça fundamental para o sucesso da negociação.

Luiz Paulo Chignall, que intermediou a transferência de Tiago para o Corinthians, foi à Colômbia, acompanhado de Raul Cardona, e ficou por lá por aproximadamente uma semana antes do Natal.

A demora do Junior Barranquilla em responder à oferta corintiana levada por Chignall foi o principal fator para as tratativas se alongarem tanto. O Athletico-PR foi o único clube a abrir concorrência oficial, já que a ideia do Santos em trocar Uribe por Cantillo foi prontamente recusada.

Aos 26 anos, Victor Cantillo percebeu que essa seria sua melhor oportunidade na carreira para atuar fora de seu país natal, algo inédito para o volante. O desejo do atleta, tanto em deixar o Junior como pela preferência ao Corinthians, colaborou para que o acordo fosse selado.

O Corinthians comprometeu 3 milhões de dólares, cerca de R$ 12 milhões, para concretizar a chegada do reforço pedido por Tiago Nunes.

O primeiro ano de contrato será por empréstimo. Caso o pagamento das parcelas seja depositado conforme combinado, automaticamente o vínculo de compra se estabelecerá por três temporadas mais. Esta informação foi publicada primeiramente pelo globoesporte.com.

Cantillo chegou a São Paulo neste domingo. O jogador fará exames médicos e será integrado ao elenco nesta segunda-feira, dia do primeiro trabalho de 2020 no CT Joaquim Grava.