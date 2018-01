Corinthians usa redes sociais para provocar São Paulo: “Sem novidade”

Adotando uma postura bem-humorada em suas redes sociais nos últimos anos, o Corinthians não poupou o rival São Paulo de gozações após a vitória por 2 a 1 deste sábado, no Pacaembu. As provocações do público nas arquibancadas do estádio municipal, com gritos de “o nosso freguês voltou”, ganharam eco na internet.

“Muda o estádio, mas o resultado do Majestoso segue. Sem novidade”, publicou o Corinthians, que criou até uma enquete na qual apontava a vitória deste final de semana como certa.

O Corinthians não perde para o São Paulo desde que foi goleado por 4 a 0 no Morumbi, em 5 de novembro de 2016. A partir de então, acumulou três vitórias e quatro empates nos Majestosos que disputou.

Você sabia que o Timão ia ganhar do São Paulo? — Corinthians (@Corinthians) 27 de janeiro de 2018

O triunfo deste fim de semana ainda colocou o Corinthians em vantagem nos confrontos com o São Paulo no Pacaembu, com 51 vitórias, 50 derrotas e 35 empates. Os corintianos, que nunca perderam para o rival em Itaquera, também levam a melhor no Morumbi, com 50 triunfos, 36 revezes e 57 igualdades.

O retrospecto geral do Majestoso ainda justifica as brincadeiras dos corintianos. São 125 vitórias sobre o São Paulo, além de 107 empates e 102 derrotas.