Corinthians usa premiação da Copa do Brasil para pagar dívidas

O destino dos R$ 20 milhões ganhos pelo Corinthians com o vice-campeonato da Copa do Brasil foram as dívidas, principalmente com jogadores. A quantia embolsada deu um alívio para as contas corintianas, mas o clube segue com dificuldades e deve fechar o ano no vermelho.

Em balancete divulgado nesta terça-feira, o time do Parque São Jorge evidenciou um déficit de R$ 26,2 milhões, montante R$ 5,1 milhões maior do que o registrado até agosto. A informação foi dita por Matias Romano Ávila, diretor financeiro do clube, à Corinthians TV.

“Nós pagamos algumas dívidas recorrentes do clube, estamos reduzindo o nosso déficit. E, principalmente, pagamos as premiações aos jogadores do ano passado, do Campeonato Paulista e do Brasileiro. Estamos liquidando nossas despesas para tentar zerar o déficit no mais curto prazo possível”, afirmou Romano Ávila.

Na entrevista, o diretor ainda ressaltou que a ação do clube em diminuir as despesas não influenciará na contratação de jogadores para o próximo ano. Estável de agosto para setembro, a dívida do Corinthians é de pouco mais de R$ 504 milhões.

As principais fontes de receitas do Timão até setembro foram: direitos para transmissão de TV (R$ 153,6 milhões), venda de atletas (R$ 108,1 milhões) e patrocínios (R$ 26,8 milhões). Os R$ 48,4 milhões da bilheteria vão para o fundo responsável por quitar o financiamento da Arena, assim, não podem ser usados para o pagamento de outras dívidas.