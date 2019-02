Corinthians testa defesa titular em último apronto antes de encarar o Racing

O Corinthians fez nesta segunda-feira seu único treino no CT Joaquim Grava antes da viagem para Buenos Aires, na Argentina, local da partida contra o Racing, pela primeira fase da Copa Sul-Americana. Sem contar com os atletas que jogaram por mais de 45 minutos na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-SP, no último domingo, o técnico Fábio Carille montou a sua linha de defesa titular sem novidades.

Os escolhidos, como já era de se esperar, foram Fagner, Manoel, Henrique e Danilo Avelar. O canhoto era o único nome tratado com cautela devido às dores lombares que apresentou após a vitória sobre o Avenida, na semana passada. A recuperação da contusão, porém, evoluiu rapidamente e ele apareceu no campo para ser orientado pelo comandante, em processo comum no Alvinegro.

Carille orientou a saída dos atletas em linha e fez um rápido trabalho de proteção da área antes de juntar o quarteto aos outros atletas em campo. Em um esboço do que pode ser a equipe de quarta, entraram entre os titulares Richard, Ramiro e Sornoza; Pedrinho, Clayson e Gustagol. Vale lembrar que nomes titulares recentemente, como Ralf e Vagner Love, ficaram na academia. O volante é presença certa, enquanto o atacante briga por uma vaga dos lados.

O time viaja às 18h30 (de Brasília) em voo fretado para Buenos Aires, cidade em que ficará hospedado até o jogo da quarta-feira, às 21h30, no Cilindro, em Avellaneda. A equipe ainda treina na terça-feira no CT do Independiente, arquirrival do Racing-ARG, quando Carille deve definir sua equipe titular.

Por ter empatado o jogo de ida por 1 a 1 em São Paulo, o Timão precisa ao menos marcar um gol para ter chance de classificação na casa do adversário. Um novo 1 a 1 leva a decisão aos pênaltis, enquanto empates por 2 ou mais gols dão a vaga ao Timão. 0 a 0 deixa o posto com os argentinos, enquanto um possível vitorioso fica com a vaga para si.