Corinthians terá Giovanni Augusto no lugar de Jadson contra o Flu

Com Giovanni Augusto entre os titulares, o Corinthians tirou as dúvidas e definiu no treino deste sábado a escalação para a partida contra o Fluminense, marcada para este domingo, às 16 horas (de Brasília), no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Quem comandou a última atividade antes do confronto foi o auxiliar Leandro Silva, já que o técnico Fábio Carille foi liberado pela diretoria para acompanhar o funeral de seu sogro, que morreu na última sexta-feira. O treinador alvinegro, contudo, viajará com a delegação para o Rio de Janeiro no fim da tarde.

Em um treino tático e de bolas paradas, o auxiliar mostrou que Giovanni Augusto venceu a concorrência do garoto Pedrinho e será o substituto de Jadson no meio-campo. O camisa 10 tem uma lesão nas costelas e desfalcará o Corinthians por 30 dias, enquanto Marquinhos Gabriel, que é o reserva imediato, está fora por suspensão.

Já o miolo de zaga terá o desfalque de Pablo, que sofreu um estiramento na coxa direita e ficará afastado da equipe por cerca de seis semanas. Para o seu lugar, a comissão técnica alvinegra apostará em Pedro Henrique, o que também foi confirmado no treino deste sábado.

Sendo assim, a formação corintiana será a seguinte: Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Guilherme Arana; Gabriel e Maycon; Giovanni Augusto, Rodriguinho e Romero; Jô.

Com 37 pontos ganhos em 15 rodadas, o clube de Parque São Jorge lidera o Campeonato Brasileiro, sendo perseguido mais de perto pelo Grêmio, que é o segundo colocado, com 31. O Fluminense, por sua vez, ocupa o nono lugar, com 21 pontos.

Abaixo, veja os 23 relacionados para o duelo contra o Fluminense:

Goleiros: Cássio e Walter

Laterais: Fagner, Guilherme Arana, Léo Príncipe e Moisés

Zagueiros: Balbuena, Pedro Henrique e Léo Santos

Volantes: Gabriel, Maycon, Paulo Roberto e Fellipe Bastos

Meias: Rodriguinho, Giovanni Augusto, Pedrinho, Camacho e Clayson

Atacantes: Jô, Romero, Kazim e Clayton