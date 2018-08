Corinthians tem volta de Pedrinho, mas faz suspense sobre escalação

A escalação do Corinthians para enfrentar o Grêmio neste sábado, em Itaquera, é uma incógnita. O técnico Osmar Loss provavelmente voltará a contar com o atacante Pedrinho, mas não indicou se perderá outros jogadores além do goleiro Cássio, suspenso.

Na tarde desta sexta-feira, o Corinthians preservou quatro titulares da atividade que realizou no gramado do CT Joaquim Grava – o lateral direito Fagner, o volante Douglas, o meia Jadson e o atacante Clayson. O time está desgastado pela viagem a Chapecó, onde enfrentou a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro no domingo (perdeu por 2 a 1) e pela Copa do Brasil na quarta-feira (ganhou por 1 a 0).

Do quarteto que não foi a campo, o volante Douglas é o maior candidato a se tornar desfalque. O jogador sofreu uma pancada na coxa esquerda no compromisso passado e ainda realiza tratamento, devendo abrir espaço para o chileno Araos.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Já o atacante Clayson era dúvida para enfrentar a Chapecoense no meio de semana por ter reclamado de um incômodo muscular na coxa esquerda. Pelo mesmo motivo, poderá ceder lugar a Mateus Vital ou Emerson Sheik (titular em Chapecó) ou Jonathas.

Na ponta direita, por outro lado, o novato Pedrinho está liberado para atuar. Ele não participou do jogo de volta da Copa do Brasil em função de uma entorse no tornozelo direito, porém voltou a treinar normalmente nesta tarde.

O técnico Osmar Loss não confirmou Pedrinho nem ninguém entre os relacionados para o duelo com o Grêmio. A lista do Corinthians para a partida não foi divulgada. O mistério, portanto, permanece.