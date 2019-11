Corinthians tem retrospecto negativo contra o Botafogo como visitante

Neste domingo (24), às 18h (de Brasília), o Corinthians vai ao Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo no Engenhão, em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Timão tem uma preocupação para o confronto, já que há oito anos não vence o Glorioso jogando como visitante.

A última vitória dos paulistas com mando dos cariocas foi pela décima rodada do Brasileirão de 2011, que terminou com o pentacampeonato corintiano. Na ocasião, Paulinho e Liedson garantiram o triunfo por 2 a 0 da equipe então comandada pelo técnico Tite.

Desde então, o Botafogo recebeu o Corinthians em seis oportunidades, tendo vencido cinco vezes e empatado uma. O retrospecto geral no período também não é animador para o Timão. Em 14 jogos, foram sete triunfos botafoguenses, três empates e quatro resultados positivos para o Alvinegro de São Paulo.

Neste ano, os dois times se enfrentaram no mês de agosto, na Arena Corinthians, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda sob o comando de Fábio Carille, os donos da casa saíram vitoriosos pelo placar de 2 a 0, com gols de Mauro Boselli e Everaldo.

O Corinthians busca os três pontos no final de semana para recuperar uma posição na zona de classificação para a próxima Copa Libertadores da América. No momento, o Timão ocupa o oitavo lugar no Brasileirão com 50 pontos conquistados.

