Apostas

Corinthians tem o melhor aproveitamento entre os times do Brasileirão desde a chegada de Diniz

Imagem ilustrativa para a matéria
Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 16/05/2026 às 07:00

Desde a chegada de Fernando Diniz, o Corinthians atravessa grande fase. Com a vitória sobre o Barra, o treinador, que assumiu o comando do Timão há pouco mais de um mês, passou a registrar o melhor aproveitamento entre os clubes da Série A.

Segundo dados do Sofascore, são 11 partidas sob o comando de Fernando Diniz, com sete vitórias, três empates e apenas uma derrota, alcançando 72,7% de aproveitamento. Além disso, o Corinthians vem se destacando pela consistência defensiva, com apenas cinco gols sofridos no período e oito jogos sem ser vazado.

Além dos resultados, o Timão também apresenta números expressivos em outros aspectos do jogo. Nesse recorte, a equipe teve média de 55% de posse de bola e precisou sofrer mais de 22 finalizações, em média, para ser vazada.

Apesar do momento delicado no Campeonato Brasileiro, ocupando a 16ª posição com 18 pontos — apenas um acima do Grêmio, primeiro time dentro da zona de rebaixamento —, as campanhas na Libertadores e na Copa do Brasil vêm sendo consistentes.

Na Copa do Brasil, o Corinthians superou o Barra por 2 a 0 no placar agregado e garantiu vaga nas oitavas de final. Já na Libertadores, a equipe também assegurou classificação à próxima fase, somando três vitórias e um empate em quatro partidas.

Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Conteúdo Patrocinado