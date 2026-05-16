Corinthians tem o melhor aproveitamento entre os times do Brasileirão desde a chegada de Diniz

Desde a chegada de Fernando Diniz, o Corinthians atravessa grande fase. Com a vitória sobre o Barra, o treinador, que assumiu o comando do Timão há pouco mais de um mês, passou a registrar o melhor aproveitamento entre os clubes da Série A.

Segundo dados do Sofascore, são 11 partidas sob o comando de Fernando Diniz, com sete vitórias, três empates e apenas uma derrota, alcançando 72,7% de aproveitamento. Além disso, o Corinthians vem se destacando pela consistência defensiva, com apenas cinco gols sofridos no período e oito jogos sem ser vazado.

Além dos resultados, o Timão também apresenta números expressivos em outros aspectos do jogo. Nesse recorte, a equipe teve média de 55% de posse de bola e precisou sofrer mais de 22 finalizações, em média, para ser vazada.

🔎 O @Corinthians é o time da Série A com melhor aproveitamento desde a chegada de Fernando Diniz ao clube! 🔥🔥 ⚔️ 11 jogos

🚥 7V - 3E - 1D (!)

📊 72.7% aproveitamento (!)

⚽️ 14 gols

🚫 5 gols sofridos (!)

🧤 8 jogos sem sofrer gols (!)

🥅 19 grandes chances (9 convertidas)

👟… pic.twitter.com/SiFWaiit9t — Sofascore Brasil (@SofascoreBR) May 15, 2026

Apesar do momento delicado no Campeonato Brasileiro, ocupando a 16ª posição com 18 pontos — apenas um acima do Grêmio, primeiro time dentro da zona de rebaixamento —, as campanhas na Libertadores e na Copa do Brasil vêm sendo consistentes.

Na Copa do Brasil, o Corinthians superou o Barra por 2 a 0 no placar agregado e garantiu vaga nas oitavas de final. Já na Libertadores, a equipe também assegurou classificação à próxima fase, somando três vitórias e um empate em quatro partidas.

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