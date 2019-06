Corinthians tem mau retrospecto sem Cássio e Fagner

Na partida deste sábado, diante do Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, o treinador Fábio Carille não vai poder contar com dois jogadores fundamentais para o Corinthians: Cássio e Fagner, que estão a serviço da Seleção Brasileira para a disputa da Copa América.

O elenco alvinegro tem peças de reposição imediatas, como é o caso de Walter no gol e Michel Macedo na lateral-direita. No entanto, a má notícia para o torcedor corintiano é que, quando nem Cássio nem Fagner estão em campo, o retrospecto da equipe não é bom.

Fagner foi o que mais desfalcou a dupla, sofrendo principalmente com lesões, enquanto Cássio foi baixa algumas vezes, sobretudo por conta de suspensões. No entanto, ver um Corinthians em campo sem nenhum desses dois jogadores é algo raro. De 2018 para cá, isso aconteceu 11 vezes.

Dessas 11 partidas, o Timão só saiu vitorioso em uma oportunidade: no dia 31/05, por 1 a 0, diante do América-MG, na Arena Corinthians. Além do triunfo, foram quatro empates e seis derrotas, com 11 gols sofridos e apenas seis marcados.

Tentando quebrar o mau retrospecto quando não conta nem com Cássio nem com Fagner, o Corinthians visita o Cruzeiro neste sábado, às 19h (horário de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador Fábio Carille ainda não definiu o time, mas a tendência é que o Timão entre em campo com Walter; Michel Macedo, Marllon, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Jadson, Júnior Urso, Sornoza e Clayson; Vagner Love.

Desempenho do Corinthians nas 11 partidas que não contou nem com Cássio nem com Fagner desde 2018:

20/05/2018 – Sport 1 x 1 Corinthians – Campeonato Brasileiro

24/05/2018 – Corinthians 0 x 1 Millionarios – Copa Libertadores

27/05/2018 – Internacional 2 x 1 Corinthians – Campeonato Brasileiro

31/05/2018 – Corinthians 1 x 0 América-MG – Campeonato Brasileiro

03/06/2018 – Flamengo 1 x 0 Corinthians – Campeonato Brasileiro

06/06/2018 – Corinthians 1 x 1 Santos – Campeonato Brasileiro

09/06/2018 – Corinthians 0 x 0 Vitória – Campeonato Brasileiro

13/06/2018 – Bahia 1 x 0 Corinthians – Campeonato Brasileiro

01/09/2018 – Corinthians 1 x 1 Atlético-MG – Campeonato Brasileiro

05/09/2018 – Ceará 2 x 1 Corinthians – Campeonato Brasileiro

13/10/2018 – Santos 1 x 0 Corinthians – Campeonato Brasileiro

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

*Especial para a Gazeta Esportiva