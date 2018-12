Corinthians tem dia decisivo e mantém cautela por Leandro Castán

O Corinthians tem nesta segunda-feira um dia decisivo na busca pela contratação do zagueiro Leandro Castán. Depois de ouvir do atleta que ele havia tomado uma decisão, o clube agora espera uma reunião durante o dia de Marcelo, seu pai, com a diretoria do Vasco para formalizar o acerto. A ideia é que Castán consiga uma liberação amigável com os cariocas, algo que não agrada tanto assim o time da Colina.

Apesar do otimismo demonstrado pelas partes durante a participação de Castán no amistoso de despedida de Emerson Sheik do futebol, na última sexta-feira, na Arena Corinthians, a cautela voltou a reinar nas palavras dos corintianos durante o final de semana. Três pessoas ouvidas pela reportagem mantêm compasso de espera, sem ver a chegada já encaminhada.

Uma possibilidade seria incluir atletas na negociação para facilitar a liberação. O zagueiro Marllon e o atacante Clayson são nomes que agradam ao Cruz-Maltino e podem facilitar a saída do jogador. Perder o capitão sem ganhar nada em troca é tratado como hipótese descartada pelos vascaínos. A ida de ambos juntos para o adversário, no entanto, é tratada como “impossível” por dirigentes corintianos.

O primeiro teria um caminho facilitado, já que atuou apenas três vezes pelo Timão em 2019 e, caso Castán chegue, seria apenas a quinta opção no setor. Aos 26 anos, ele está atrás, por exemplo, de Léo Santos (20) e Pedro Henrique (23).

Clayson, por sua vez, apesar de ter terminado o ano em baixa, é visto com bons olhos por Fábio Carille. Com o novo velho comandante, o atleta assumiu a titularidade na reta final do Brasileiro de 2017 e não a perdeu até se machucar, em maio deste ano.