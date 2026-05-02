Corinthians tem ataque pouco efetivo e amarga pior marca do Brasileirão

O Corinthians vive um início preocupante no Campeonato Brasileiro no setor ofensivo. A equipe alvinegra é, até o momento, o time com menos gols marcados na competição, tendo balançado as redes apenas nove vezes.

Além da baixa produção de gols, o Timão também aparece nas últimas posições em outros indicadores ofensivos. O clube é o que menos finaliza entre todas as equipes do torneio e também o que registra menos chutes no gol. Segundo dados do Sofascore, o time tem média de 10,3 finalizações por jogo, sendo apenas 3 delas no gol.

Os números evidenciam a dificuldade do Corinthians em criar e concluir jogadas de perigo ao longo das partidas. A baixa frequência de finalizações ajuda a explicar o desempenho ofensivo abaixo do esperado e o fato de o time possuir o ataque menos efetivo do campeonato.

Fernando Diniz comentou sobre sua identificação com a Fiel e como tem sido esse início de trabalho. ⚫️⚪️#VaiCorinthians pic.twitter.com/RUBg0B0DUF — Corinthians (@Corinthians) May 1, 2026



Defesa sólida

Diante desse cenário, melhorar a produção ofensiva se torna um dos principais desafios do técnico Fernando Diniz para a sequência do Brasileirão, já que o treinador mostrou eficiência no setor defensivo desde que assumiu o time.

Desde sua estreia, Diniz comandou o Corinthians em sete partidas e ainda não perdeu, tendo cinco vitórias e dois empates. Além dos bons resultados, a defesa não foi vazada desde então, com oito gols marcados e nenhum sofrido.

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Corinthians no Brasileiro

No Campeonato Brasileiro, o Corinthians figura na 14ª posição, com 15 pontos. A vitória sobre o Vasco, na última rodada, garantiu a saída do time da zona de rebaixamento e o fim da sequência de nove jogos sem vencer na competição nacional.